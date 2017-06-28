Узбекистан готов принять ушедших к террористам соотечественников

В случае раскаяния и признания вины власти Узбекистана готовы принять обратно граждан, примкнувших к экстремистским и террористическим организациям.

58-летний Хамидулла Абдуллаев из Пахтакорского района Джизакской области написал обращение к своим сыновьям Хуршиду и Умиду, которые пропали без вести два года назад.

В социальной сети «Одноклассники» Абдуллаев распространил текст, в котором умоляет сыновей вернуться в Узбекистан. Узбекистанец полагает, что 36-летний Хуршид и 33-летний Умид могли стать жертвами вербовщиков, проповедующих идеологию радикального ислама.

В последний раз сыновья выходили на связь в 2015 году. Это был первый звонок родителям с 2011 года. Тогда Хуршид сказал, что они с братом Умидом работают на российско-болгарском предприятии в России, и просил не волноваться об их судьбе. Голоса Умида отец не слышал с 2011 года. Братья находятся в розыске с 2016-го.

«Хуршид, Умиджон. Где бы ни родился человек, его корни – это семья и Родина. Дерево сохнет, когда теряет корни. Если вы вернетесь, я не прокляну вас. Вы же мои дети… Но если не вернетесь, разобьете наши сердца. Даже если мы простим, то Бог не простит», – обращается к своим сыновьям Хамидулла-ака.

Он взывает к их совести и сыновьим чувствам. По словам опечаленного отца, им с матерью становится стыдно перед знакомыми и всей страной.

«Если люди не возвращаются на Родину, несмотря на предоставленные возможности, у них в душе есть недобрый умысел, враждебность к Узбекистану. Таких людей нельзя пускать обратно», – пишет автор.

Заблудшие сыновья

В обращении Хамидуллы Абдуллаева прослеживается влияние слов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

16 июня на встрече с религиозными деятелями в Ташкенте глава государства заявил, что соотечественники обеспокоены участием узбекских граждан в террористической деятельности.

«Закоренелых террористов и экстремистов бесполезно возвращать к нормальной жизни, у них руки в крови, их невозможно переубедить, – подчеркнул глава государства. – Мы уверены, что такие люди недостойны называться узбеками».

Спустя день в YouTube был представлен клип отечественного певца Киличбека Мадалиева «Узбек эмас» («Не узбек»). В тексте песни исполнитель утверждает, что предавшие Родину не имеют право называться узбеками.

Через некоторое время клип удалили, а отношение властей к оступившимся соотечественникам стало менее враждебным.

Мирзиёев готов, НТРК готовится

Агентство Regnum пишет, что Мирзиёев намерен объявить амнистию тем согражданам, которые не замарали свою честь тяжелыми преступлениями.

В Национальной телерадиокомпании (НТРК) заявили, что находится в работе сюжет на эту тему.

«Мы действительно готовим сюжет на тему возвращения «блудных сыновей». Пока идет обсуждение, будет это в формате ток-шоу или в другом виде. Возможно, данная тема будет не основной ввиду ее деликатности. Она может проскользнуть в теме возвращения мигрантов из трудового и сексуального рабства за рубежом», – рассказал источник Ц-1 в НТРК.

Тема возвращения соотечественников, вероятно, завербованных исламскими радикалами, невероятно актуальна для Центральной Азии.

В социальных сетях можно найти десятки объявлений о пропаже родственников и друзей, переставших выходить на связь, будучи на заработках в России.

Ранее в обществе было принято молчать об их судьбе. По данным Управления мусульман Узбекистана, в рядах «Исламского государства» воюют 200 соотечественников. По другим данным, таковых минимум 500 человек.