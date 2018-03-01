Узбекистан хочет больше экспорта и меньше импорта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, недовольный большими объемами ввоза в страну стирального порошка и других бытовых товаров, создал ведомство по надзору над импортом.

Селекторное совещание от 27 февраля президент РУз Шавкат Мирзиёев посвятил проблеме импорта товаров в страну и наращивания экспорта своих товаров, прежде всего сельскохозяйственных продуктов.

Как отметил глава государства, контроль в сфере импорта товаров в страну пущен на самотек. Более того, до сих пор ни одна организация не проанализировала структуру импорта: какие товары, в каком объеме и по какой цене ввозятся в Узбекистан.

Президенту не понравилось, что за один год в Узбекистан импортировано стирального порошка на 20 млн долларов, туалетного мыла – на 13, строительных и синтетических красок – на 49, а шоколада – на 23 миллиона долларов.

«Не свидетельствует ли это о том, что принятые в прошлые годы программы локализации не имеют прочного обоснования, являются лишь очковтирательством и предлогом для получения льгот», – сказал Мирзиёев.

При этом, по официальным данным, план сокращения импорта на 2017 год был выполнен на 88%.

«….принятые в прошлые годы программы локализации не имеют прочного обоснования, являются лишь очковтирательством и предлогом для получения льгот» — Мирзиёев

В итоге президент поручил создать в каждом районе предприятие по экспорту плодоовощной продукции.

Чтобы все они правильно функционировали, лидер Узбекистана планирует внедрить в стране абсолютно новую систему организации работы и контроля в этой сфере.

Одно из заявленных нововведений – создание Республиканской рабочей группы по организации и мониторингу работы в деле сокращения импорта.

Ее руководителем назначен начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре РУз.

Такие же рабочие группы будут созданы и в регионах. Руководить ими будут начальники территориальных департаментов.

Мирзиёев готов кардинально изменить задачи для данного ведомства. Теперь оно будет отвечать за системную работу по предотвращению бесконтрольной утечки валютных средств из страны, сокращение импорта, поддержку производства импортозамещающей продукции.

Увеличить экспорт вдвое

Президент отметил, что до сих пор неизвестно, сколько предприятий-экспортеров действует в стране, какие товары они производят. Этого не знают ни иностранные компании, ни местные предприятия, ни государственные органы.

В связи с этим глава государства поставил задачу: сформировать электронную базу данных о таких предприятиях, создать их электронные паспорта, содержащие информацию о производимой ими продукции, объеме экспорта и другом.

Президент также поручил запустить с 1 января 2019 года национальную электронную торговую площадку, позволяющую реализовывать товары отечественных предприятий-экспортеров зарубежным покупателям. Партнером проекта выступит Южная Корея.

За счет всех этих мер правительство Узбекистана рассчитывает вдвое увеличить экспорт своей плодоовощной продукции уже в текущем году.