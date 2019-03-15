Узбекистан хочет выдворить из страны дочь поэта Юсуфа Джумы

У Ферузы Юсуфжон кизи нет другой родины, кроме Узбекистана, но из-за ее отца – поэта и диссидента Юсуфа Джумы – ее лишили гражданства, а теперь хотят выдворить из страны.

38-летняя Феруза Юсуфжон кизи в настоящее время находится в родном Каракульском районе Бухарской области Узбекистана. Но тревожится, что в любой момент она и ее сын могут быть арестованы и выдворены из страны.

По словам женщины, в феврале в ОВИРе Бухарской области ей сообщили, что есть решение Ташкента о запрете на ее проживание в Узбекистане и необходимости депортации.

Феруза приходится дочерью известному бухарскому поэту Юсуфу Джуме, который проживает в США, где получил политическое убежище.

В США он попал напрямую из самой зловещей колонии в Узбекистане «Жаслык». 18 мая 2011 года его выпустили на свободу, сразу доставили в аэропорт и выдворили из страны. Принять его согласились Соединенные Штаты Америки.

Известный своими политическими стихами, в которых он разоблачал диктатуру и коррупцию власти первого президента страны Ислама Каримова, перед президентскими выборами 2007 года поэт превзошел самого себя.

Протестуя против очередного участия Каримова в выборах, Джума наклеил на свою машину плакат с призывом отставки президента и начал ездить по Бухарской области. Его арестовали и вскоре осудили на пять лет лишения свободы.

Освобождение поэта стало возможным благодаря участию США и приезжавшей до этого в Узбекистан Госсекретаря этой страны Хиллари Клинтон.

Как рассказывал Джума, после освобождения его несколько дней держали в неизвестном изоляторе, а потом доставили в аэропорт, где вручили новый паспорт, который действовал всего две недели – с 7 по 21 мая 2011 года.

Такой же временный паспорт вручили его дочери Ферузе, которую выдворили из Узбекистана вместе с отцом и четырехлетним сыном.

Как рассказывает Ц-1 Феруза, в США у нее не было оснований для проживания, она не смогла получить гражданство этой страны, кроме того, ее муж остался в Узбекистане, и поэтому в октябре 2018 года вместе с уже 12-летним сыном вернулась в Узбекистан.

Но оказалось, что страна лишила Юсуфжон кизи гражданства РУз.

Все последние месяцы она обивала пороги многих учреждений в Бухарской области, пытаясь восстановить гражданство Узбекистана, и последнее, что она услышала от сотрудника ОВИР, – это приказ из Ташкента «вышвырнуть ее из страны».

При этом дочь поэта-диссидента показывает журналисту Ц-1 письма и заявления, которые писала в Народную приемную президента, Генпрокуратуру РУз и другие ведомства с просьбой о восстановлении гражданства, но ниоткуда ответа не получила.

«Я приехала, поверив призывам президента к соотечественникам, – говорит Феруза. – Узбекистан – моя родина, здесь живет мой муж, имеется хозяйство. Куда мне теперь ехать? В США? Я не знаю языка, мужу в США не дают визу. Как мне быть?..»