Узбекистан и Белоруссия готовы к росту товарооборота до 1 млрд долларов

За пятикратный рост товарооборота между Узбекистаном и Белоруссией будет отвечать межправительственная комиссия, сообщает Podrobno.uz.

13 сентября об этом договорились главы двух стран – Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко.

За январь – июль 2018 года взаимный оборот торговли между странами вырос в три раза и составил 200 млн долларов.

Достичь цифры в 1 млрд долларов стороны должны за счет кооперации в машиностроении, текстильной и пищевой промышленности.

«Несмотря на то, что объемы торговли между нашими странами за последние годы существенно увеличились, сохраняются колоссальные возможности. Я мечтал о 500 миллионах долларов и с этим сюда приехал. Но когда услышал от президента, что не за горами миллиард, подумал: слава тебе, господи. Если президент об этом говорит, значит, есть цель. Мы к этому готовы», – сказал он.