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    • Узбекистан

    Узбекистан и Белоруссия готовы к росту товарооборота до 1 млрд долларов

    За пятикратный рост товарооборота между Узбекистаном и Белоруссией будет отвечать межправительственная комиссия, сообщает Podrobno.uz.

    Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко в Ташкенте 13 сентября 2018 года; фото: пресс-служба президента РУз
    Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко в Ташкенте 13 сентября 2018 года; фото: пресс-служба президента РУз

    13 сентября об этом договорились главы двух стран – Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко.

    За январь – июль 2018 года взаимный оборот торговли между странами вырос в три раза и составил 200 млн долларов.

    Достичь цифры в 1 млрд долларов стороны должны за счет кооперации в машиностроении, текстильной и пищевой промышленности.

    «Несмотря на то, что объемы торговли между нашими странами за последние годы существенно увеличились, сохраняются колоссальные возможности. Я мечтал о 500 миллионах долларов и с этим сюда приехал. Но когда услышал от президента, что не за горами миллиард, подумал: слава тебе, господи. Если президент об этом говорит, значит, есть цель. Мы к этому готовы», – сказал он.

    Темы: Внешняя политика Узбекистана, Инвестиции в Узбекистан, Узбекистан
    Теги: Белоруссия товарооборот Узбекистан экономика
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