Узбекистан и переход на латиницу раздора

Почти четверть века назад Узбекистан перешел с кириллицы на латинскую графику, но споры вокруг вопроса: надо ли? – не утихают, даже возобновились с новой силой.

Очередная активная и острая полемика в Узбекистане вокруг этого вопроса разгорелась в августе текущего года.

Ее катализатором на этот раз послужило открытое письмо известного узбекского литературоведа Шухрата Ризаева, адресованное президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и опубликованное 10 августа 2017 года в местной газете «Китоб дунёси» («Мир книг»).

В письме Ризаев выразил озабоченность по поводу будущего узбекского языка. Он предложил вернуться к кириллице как к основной графике, а латиницу узаконить в качестве второго алфавита, учитывая, видимо, тот факт, что уже целое поколение молодежи прошло курс обучения на латинице в школах, лицеях и колледжах.

После публикации этого письма среди журналистов, историков, литературоведов и лингвистов вновь вспыхнули дебаты о латинице и кириллице.

История письменности Узбекистана

До 1917 года узбекское население Центральной Азии, говорившее на староузбекском языке, имело письменность, основанную на арабской графике.

После Октябрьской революции возникла дискуссия о переходе на другой алфавит. В 1926 году на I тюркологическом съезде, проходившем в Баку, было принято решение о переходе всех тюркских языков народов СССР на новый латинский алфавит.

Реализация принятого решения состоялась только в 1930 году. Переход с арабской графики на латинскую, с одной стороны, был более целесообразным, так как арабская графика мало подходила по фонетике и грамматике к узбекскому языку, с другой – это не было болезненным мероприятием: большинство населения было неграмотным, и люди могли с «нуля» начать изучение письменности по новой графике.

К тому же фонд научного и культурного наследия, созданный на арабской графике, был настолько малым, что вопрос, как быть с печатным наследием, даже не стоял на повестке дня.

Однако спустя всего десять лет, 8 мая 1940 года, на III сессии Верховного Совета Узбекской ССР был принят закон о переходе на алфавит на основе кириллицы.

Вероятно, данное решение было принято на фоне борьбы Центрального комитета Компартии и органов безопасности с влиянием пантюркизма. Но и переход с латиницы на кириллицу также не был болезненным ввиду короткого периода «жизни на латинице».

Турция и пантюркизм

В конце 80-х годов прошлого столетия в Узбекистане на волне национализма стали активно рассматриваться такие аспекты «языковой» независимости, как очищение узбекского языка от русских слов.

В начале 90-х годов эта тенденция была увязана с неопантюркизмом. После распада СССР Турция стала стремительно набирать вес в Центральной Азии, ее сближали с регионом принадлежность к одной языковой группе, религия и ментальность.

Турция привлекала многих и как пример мусульманской страны, в которой государство сохраняет свой светский статус и держит исламские движения под контролем. Для лидеров центральноазиатских республик, обеспокоенных ростом исламских движений, турецкая политическая модель представляла собой реальную альтернативу как исламскому государству, так и чрезмерному влиянию Москвы.

Правящая элита этих стран стремилась перехватить у национально-демократической оппозиции лозунги национал-патриотизма.

В Узбекистане стали говорить о турецкой модели экономического развития. Турция обещала поддержку Узбекистану при сотрудничестве с НАТО и Западной Европой.

В перспективах были иностранные инвестиции и политическая поддержка. А для этого нужна была основа единения: стандарт письменности, основанный на латинице.

Считалось также, что это позволит и быстрее усваивать иностранные языки – европейские.

Переход на латинскую графику символизировал в те годы начало новой истории Узбекистана. Мало кто задумывался в то время о финансовой стороне этого процесса, а также о конфликте поколений, читающих на узбекском языке на разных алфавитах.

Закон подписали, а с Турцией поругались

2 сентября 1993 года был подписан Закон Республики Узбекистан «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике».

Закон предусматривал принятие мер по обучению населения латинице и полный переход на латиницу к 2000 году. Но по мере ухудшения взаимоотношений с Турцией всеобщая отмена кириллицы приобрела вялотекущий характер с откладыванием полного перехода на латиницу сначала до 2005-го, потом до 2010 года и так далее.

В результате в стране сложилось достаточно устойчивое сосуществование двух алфавитов: латинского и кириллицы.

Соответственно, население Узбекистана разделилось на две части: одна часть представляла собой целое поколение молодых узбеков, которые прошли обучение в узбекских школах и колледжах на латинице, а другая часть – это старшее поколение, получившее образование на кириллице и до сих пор предпочитающее читать и писать на этом алфавите.

«За» и «против» возврата к кириллице

Чем же сегодня аргументирует возвращение к кириллице узбекский литературовед, главный редактор журнала «Жахон адабиёти» («Мировая литература») Шухрат Ризаев?

Ниже мы приводим смысловой перевод той части его письма президенту, где речь идет о возврате на кириллицу:

«В настоящее время пользователем печатных изданий на латинице является молодое поколение в возрасте до 25 лет, получившее образование на латинице, тогда как более старшее поколение продолжает пользоваться кириллицей как основным алфавитом.

Вот уже третье десятилетие многие так и не могут привыкнуть к латинице. По мнению специалистов, латинская графика не совсем подходит к нашему родному языку…

В связи с этим СМИ и издательства печатной продукции крайне мало используют латиницу.

Библиотеки общеобразовательных средних школ и средних специальных учебных заведений не принимают литературу на латинице. В результате библиотечные фонды становятся «бедными», что, в свою очередь, порождает «моральную бедность» молодого поколения.

В первые годы независимости «слепо» отрицали все, что издавалось такими изданиями, как «Ёш гвардия» («Молодая гвардия») или «Узбекская ССР», будь это произведения Алишера Навои или Абдуллы Кодирий, что было невежеством.

Таким же невежеством является процесс частой смены алфавита (с арабской на латиницу, с латиницу на кириллицу), который не способствовал повышению грамотности населения.

Все эти «слепые» и «скороспелые» решения негативно отражаются в судьбе нашего народа, оставляя неизгладимые отпечатки в его истории. В результате смены алфавита в прошлом веке масса печатных изданий превращалась в ненужный хлам.

Учитывая, что прошло несколько десятилетий с момента перехода с латиницы на кириллицу, и тот огромный фонд научного культурного наследия, напечатанный на кириллице, призываю не превращать в «ненужный хлам».

Пока не поздно, предлагаю узаконить кириллицу как основной алфавит, а латиницу – в качестве второго алфавита.

Возможно, в ранние годы независимости нашей страны необходимость перехода на латиницу была продиктована определенными условиями и факторами.

Как правило, подобные решения принимаются на основе всенародного референдума, в котором население имеет возможность выразить свое мнение по данному вопросу…».

Язык статистики

Чтобы понять аргументы автора письма касательно огромного фонда литературы на узбекском языке, изданной на кириллице, обратимся к статистике.

Самая крупная и древняя библиотека Узбекистана имени Алишера Навои хранит фонд рукописей и печатных изданий на узбекском языке – более 600 тысяч единиц. И в современной версии латинского алфавита литературы там – ничтожное количество.

Подавляющая часть этого фонда – на кириллице. Фонд библиотек системы Академии наук Узбекистана, по данным портала академии, составляет свыше 5 млн экземпляров.

Литература в этой системе – преимущественно на кириллице. Аналогичная картина наблюдается в библиотеках университетов республики, а также во всех остальных библиотеках страны.

Согласно статистике издаваемых книг, в таких крупных издательствах, как Davr Press, Akademnashr и O’qituvchi, на латинице издается примерно 48% литературы, соответственно, на кириллице издается около 52% книг.

При этом на латинице издаются в основном детская литература для малышей, а также учебники для школ, колледжей, лицеев и вузов.

Художественная, познавательно-популярная и научная литература издается главным образом на кириллице.

Если предположить, что молодое поколение в возрасте до 25 лет не владеет или плохо владеет кириллицей, то получается, что им недоступна художественная, научная и популярная литература, содержащаяся в сети библиотек или издаваемая указанными издательскими домами.

Прагматизм Ризаева

По сути, Шухрат Ризаев предлагает узаконить реальное положение дел. Иначе говоря, его предложение звучит так: если уж так сложилось, что в стране в ходу два алфавита, причем кириллица используется в большей степени и существующий огромный фонд библиотек преимущественно (в подавляющем числе!) – на кириллице, то давайте узаконим это, как есть в реальной жизни?!

В основе идеи Ризаева и других сторонников возврата к кириллице лежит прагматизм и желание развиваться и идти вперед по пути наименьшего сопротивления.

Данное предложение литературоведа вызвало бурю критики со стороны противников возврата на кириллицу.

Обсуждение этого письма более активно происходило на узбекоязычном сайте kun.uz, а также в социальных сетях.

Латиница как политический проект

Как один из ярких сторонников перехода на латинский алфавит, языковед Элдор Асанов в числе других противников возврата на кириллицу опубликовал на сайте kun.uz статью «…Лотин ва кирилл атрофидаги гаплар» («…Разговоры о латинице и кириллице»).

Кроме упреков в непрофессионализме сторонников возврата на кириллицу, считая, что историки, социологи, журналисты и литературоведы – все сразу некомпетентны в данном вопросе, по сути, он приводит два аргумента в защиту своей точки зрения…

Во-первых, что некоторые несоответствия латинского алфавита к специфике узбекского языка – это дело времени и доработки; во-вторых, существование «своего» алфавита у узбеков – есть символ идентичности и самосознания нации.

Почему именно латинский алфавит импонирует сторонникам обретения «своего» алфавита узбекской нации?

Вероятно, это потому, что современный турецкий алфавит основан на латинской графике. Хотя латинская графика как основа турецкого алфавита была принята в 1928 году в рамках реформы турецкого языка, начатой Кемалем Ататюрком.

Турция с целью идеологического обоснования национальной идеи турецкого государства перешла с арабского на латинский алфавит.

Два алфавита – не конкуренты

Корреспондент Ц-1 попросил прокомментировать вопрос о возврате на кириллицу Наргис Косимову, доцента факультета журналистики Узбекского государственного университета иностранных языков, и, по ее мнению, возвращение к кириллице осложнит положение молодых людей.

«Возврат к кириллице приведет к безграмотности молодого поколения, которое получило образование на латинице, создаст препятствия к развитию в различных сферах общества, а также – к огромным убыткам в плане потраченных уже средств для перехода на латиницу», – сказала Косимова.

«Латинский алфавит ближе, чем кириллица, к алфавиту английского языка. Это, в свою очередь, облегчает изучение иностранных языков», – добавляет она.

По мнению доцента, в стране сложилась система из двух алфавитов: латиница и кириллица используются в равной мере. Они не конкурируют и не конфликтуют друг с другом, но также и не уступают друг другу. Хорошо ли это? Конечно же, нет, считает она.

Косимова видит две основные причины тому, почему кириллица не уступает латинице: первое – это нежелание (или даже сопротивление) старшего поколения перейти на латиницу. Второе – это вялотекущая реализация Закона о переходе на латиницу.

Как следствие, она отмечает путаницу, с которой сталкивается в своей деятельности молодое поколение, получившее образование по новой системе – на латинице.

Парадоксальный факт заключается в том, что сами сторонники латиницы, или же противники возврата к кириллице, публикуются на узбекоязычных сайтах на кириллице.

Нефть помогла перейти на латиницу

Среди тюркских республик бывшего СССР полностью перейти на латиницу удалось только Азербайджану.

Дебаты о переходе на латиницу в этой республике начались еще в конце XIX века. Но заменить арабскую графику на латиницу удалось лишь после провозглашения Азербайджанской ССР.

В 1922 году новый алфавит языка азери на латинице был утвержден и в 1925-м был введен как официальный наряду с арабским письмом. Через 15 лет, как и в других республиках Средней Азии, в 1940-м в Азербайджане была внедрена кириллица.

Азербайджан был первой страной в СНГ, которая перешла на латиницу после распада СССР, приняв соответствующий закон.

Журналист «Агентства Азери-Пресс (АПА)» Акшин Рафик оглу рассказывает Ц-1, что до августа 2000 года газеты печатались на кириллице, после полностью перешли на азери-латиницу.

«В настоящее время только русскоязычные издания печатаются на кириллице. Но вся документация и вывески в стране – на латинском алфавите. Библиотечный фонд на кириллице перепечатывается на латиницу. В столь короткие сроки заменить алфавит нам помогли высокие цены на нефть», – комментирует ситуацию Рафик оглу.