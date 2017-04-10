Узбекистан молчит об аресте своего гражданина в Стокгольме

Власти Узбекистана и СМИ страны хранят молчание по поводу ареста в Швеции узбекистанца Рахмата Акилова, названного главным исполнителем теракта 7 апреля в Стокгольме.

В то время как средства массовой информации во всем мире, а также политики и эксперты разных стран обсуждают теракт 7 апреля в шведской столице Стокгольме, Узбекистан на сей счет хранит молчание.

Оно не было прервано и после подтверждения шведами своей уверенности в том, что исполнителем теракта, в результате которого погибли четыре человека и 15 получили ранения, является 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов.

Лишь на странице МИД Узбекистана было опубликовано сообщение о том, что 8 апреля президент страны Шавкат Мирзиёев выразил соболезнование королю Швеции Карлу XVI Густаву, в котором передал «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Текст послания президента перепечатал ряд онлайн-изданий страны, но ни одно из них не расширило новость сообщением о том, что главным подозреваемым в случившемся является гражданин Узбекистана.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet сообщает, что задержанный гражданин Узбекистана признался в совершении преступления, а также в том, что действовал под руководством террористической организации «Исламское государство».

«Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены», – заявил Акилов, сообщает ТАСС. Он также сказал, что приказ о совершении теракта получил от экстремистов в Сирии и совершил «наезд на неверных».

7 апреля водитель угнанного грузовика совершил наезд на людей на центральной улице Стокгольма Дроттнинггатан, проехав по ней 550 метров.

Ранее шведские СМИ писали, что Акилов приехал в Швецию в 2014 году и подал прошение о предоставлении убежища. В декабре 2016 года его просьба была отклонена, ему было предписано в четырехнедельный срок покинуть Швецию, но Акилов подался в бега и находился в розыске у шведской полиции для депортации на родину.