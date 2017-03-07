Узбекистан не пустил в страну вернувшегося диссидента

Накануне из Ташкента депортирован возвращавшийся из эмиграции в Швеции правозащитник Рафик Ганиев, доверившийся приглашению президента Шавката Мирзиёева.

Узбекистан закрыл двери для пытавшегося вернуться на родину после почти 12 лет эмиграции диссидента, бывшего руководителя Ферганского областного отделения Общества прав человека «Эзгулик» Рафика Ганиева.

Он прилетел 6 марта с супругой в Ташкент из Стокгольма, где проживал, получив политическое убежище. Но в аэропорту столицы узнал, что указом покойного президента Ислама Каримова в 2015 году был лишен гражданства и предъявленный им паспорт гражданина Узбекистана является недействительным.

В итоге супруга Ганиева смогла ступить на родную землю, а он сам решением пограничной службы аэропорта Ташкента был депортирован ближайшим транзитным рейсом обратно в Швецию.

«Всё вранье!»

В аэропорту Ташкента Ганиева встречала руководитель «Эзгулика» Васила Иноятова. Она не скрывает своего разочарования, и не только по поводу недопуска на родину и депортации коллеги, но и оттого, что обещания нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева оказываются пустыми.

По ее словам, Ганиев решил вернуться в Узбекистан, поверив Мирзиёеву и ожидая, что с приходом нового президента к власти в стране жизнь начнет налаживаться, но реальность говорит об обратном.

«Рафик доверился словам президента, что все соотечественники могут вернуться без проблем, – говорит Иноятова.–Получается, что он говорит одно, делает другое. Обманывает людей, и так обманутых на протяжении 27 лет».

«Слова президента оказались пустыми, всё вранье! Как его «виртуалка», – добавила она, имея в виду виртуальную приемную для жалоб населения, открытую Мирзиёевым осенью 2016 года.

Рафик Ганиев основал областное отделение «Эзгулика» в Фергане в 2002 году. Но после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, когда правительственные войска Узбекистана расстреляли из БТРов без предупреждения многотысячную демонстрацию в городе, Ганиев был вынужден бежать – после расстрела власти начали охотиться за всеми активными гражданами страны.

Резюмируя события, связанные с депортацией правозащитника Ганиева, Васила Иноятова говорит, что в Узбекистане с приходом Шавката Мирзиёева не произошло ни одного позитивного сдвига в области обеспечения свободы и защиты гражданского общества.