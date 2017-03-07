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    Узбекистан не пустил в страну вернувшегося диссидента

    Накануне из Ташкента депортирован возвращавшийся из эмиграции в Швеции правозащитник Рафик Ганиев, доверившийся приглашению президента Шавката Мирзиёева.

    Ташкентский аэропорт, которому недавно присвоили имя первого президента Ислама Каримова; фото: uzairways.com
    Ташкентский аэропорт, которому недавно присвоили имя первого президента Ислама Каримова; фото: uzairways.com

    Узбекистан закрыл двери для пытавшегося вернуться на родину после почти 12 лет эмиграции диссидента, бывшего руководителя Ферганского областного отделения Общества прав человека «Эзгулик» Рафика Ганиева.

    Он прилетел 6 марта с супругой в Ташкент из Стокгольма, где проживал, получив политическое убежище. Но в аэропорту столицы узнал, что указом покойного президента Ислама Каримова в 2015 году был лишен гражданства и предъявленный им паспорт гражданина Узбекистана является недействительным.

    В итоге супруга Ганиева смогла ступить на родную землю, а он сам решением пограничной службы аэропорта Ташкента был депортирован ближайшим транзитным рейсом обратно в Швецию.

    «Всё вранье!»

    В аэропорту Ташкента Ганиева встречала руководитель «Эзгулика» Васила Иноятова. Она не скрывает своего разочарования, и не только по поводу недопуска на родину и депортации коллеги, но и оттого, что обещания нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева оказываются пустыми.

    По ее словам, Ганиев решил вернуться в Узбекистан, поверив Мирзиёеву и ожидая, что с приходом нового президента к власти в стране жизнь начнет налаживаться, но реальность говорит об обратном.

    «Рафик доверился словам президента, что все соотечественники могут вернуться без проблем, – говорит Иноятова.–Получается, что он говорит одно, делает другое. Обманывает людей, и так обманутых на протяжении 27 лет».

    «Слова президента оказались пустыми, всё вранье! Как его «виртуалка», – добавила она, имея в виду виртуальную приемную для жалоб населения, открытую Мирзиёевым осенью 2016 года.

    Рафик Ганиев основал областное отделение «Эзгулика» в Фергане в 2002 году. Но после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, когда правительственные войска Узбекистана расстреляли из БТРов без предупреждения многотысячную демонстрацию в городе, Ганиев был вынужден бежать – после расстрела власти начали охотиться за всеми активными гражданами страны.

    Резюмируя события, связанные с депортацией правозащитника Ганиева, Васила Иноятова говорит, что в Узбекистане с приходом Шавката Мирзиёева не произошло ни одного позитивного сдвига в области обеспечения свободы и защиты гражданского общества.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Узбекистанцы за границей, Узбекская оппозиция
    Теги: Васила Иноятова права человека Рафик Ганиев Узбекистан Шавкат Мирзиеев Эзгулик
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