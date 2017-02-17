Узбекистан: один предприниматель вышел – другой зашел

На этой неделе Узбекистан мог бы праздновать освобождение после 19 лет неволи основателя первого частного банка Рустама Усманова, если не арест предпринимателя Олима Сулаймонова.

Рустамбанк, как его называли в народе, он же предприниматель и основатель первого в Узбекистане частного банка Рустам Усманов 13 февраля после 19 лет заключения вышел на свободу.

Освобождение 69-летнего банкира могло бы символизировать, что новая власть в Узбекистане, которую возглавил президент Шавкат Мирзиёев, пытается разрешить наиболее одиозные и несправедливые осуждения, причем лучших людей в стране, но очевидно, что говорить о реальном сломе старой репрессивной и коррумпированной системы не приходится.

Место в заключении, освобожденное Рустамбанком, уже занял другой предприниматель, руководитель двух ташкентских компаний – «Дурмон бизнес курилиш» и «Оптима» – 51-летний Олим Сулаймонов.

Случай Сулаймонова всколыхнул многих узбекистанцев, подробности его дела обсуждают в соцсетях. Предприниматель поверил, что с приходом к власти нового президента все изменится и даже поддержал Мирзиёева на президентских выборах, но не тут-то было.

Арестован и исчез

15 февраля он был арестован во время судебного процесса. По неизвестной причине судья Мирзо-Улугбекского райононного суда по фамилии Камолов решил изменить меру пресечения Сулаймонову и приказал взять его под стражу.

С момента ареста его семья потеряла с ним связь. Весь вчерашний день, 16 февраля, его дети провели в поисках его места содержания.

Они побывали в изоляторе ГУВД (Главное управление внутренних дел) Ташкента, но не нашли его, затем поехали в отделение милиции Мирабадского района, но там его тоже не оказалось, не было его и в изоляторе № 1 – таштюрьме.

По известной традиции узбекистанских силовиков первые дни ареста они прячут задержанных от их семей и адвокатов для того, чтобы иметь возможность с помощью пыток и унижений добиться от них всех нужных показаний. Возможно, это то, что переживает Сулаймонов вторые сутки.

Дело Рустама Усманова и дело Олима Сулаймонова – схожи. Первого арестовали в 1998 году по надуманному обвинению в незаконном обмене валюты.

У Сулаймонова вымогал взятку в размере 30 тысяч долларов сотрудник департамент Юнусабадского района Ташкента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.

Почти двадцать лет назад у Усманова также просил дать 100 тысяч долларов высокопоставленный сотрудник администрации первого президента Ислама Каримова.

Сопротивление переменам

75-летний Талиб Якубов, основатель Общества по правам человека в Узбекистане, в интервью Ц-1 поддерживает освобождение Усманова, но просит не ожидать от Шавката Мирзиёева единовременного освобождения всех политзаключенных, а также отказа МВД и прокуратуры страны от практики ареста неугодных предпринимателей, которые открыто заявляют о взятках, а тем более называют фамилии вымогателей.

«Мирзиёев постепенно выпускает таких людей, как Усманов. И это хороший сигнал. Думаю, этот процесс продолжится. Но в наследство новому президенту досталась репрессивная машина Ислама Каримова. Она создавалась 27 лет и не может исчезнуть в одночасье», – рассуждает Якубов.

По мнению правозащитника, правоохранительная система сопротивляется переменам, а ее представители стараются поддерживать в обществе атмосферу страха и отсутствия веры в правосудие.

«Если Мирзиёев будет менять политику, то и аресты постепенно прекратятся», – прогнозирует правозащитник.

Враги Каримова выходят на свободу

Стив Сверлов, исследователь правозащитной организации Human Right Watch, напоминает, что Усманов фигурировал в списке HRW как один из 34 приоритетных политзаключенных, которые должны быть немедленно выпущены на свободу.

«Мы живем на американских горках, где выход на свободу политзаключенного зависит от воли одного человека. Освобождение Усманова – это сигнал от президента Узбекистана Мирзиёева – он будет выпускать на свободу тех людей, которых считал врагами Каримова», – считает Свердлов.

Но, по его словам, состояние с правами человека в Узбекистане настолько плохо, что выход осужденного на свободу после окончания срока считается большим достижением.

Первый кооператор в Узбекистане

Рустам Усманов, уроженец Джалалабада, Южный Кыргызстан, начал заниматься бизнесом еще в годы перестройки. Он основал первый кооператив в 1987-м, сделав ставку на аграрный сектор: отправлял мед на экспорт и разводил калифорнийских червей.

В 1992-м создал «Рустамбанк» – первый частный банк в Узбекистане. В 1995-м успешный банк закрыли, отобрав лицензию. Усманов рассчитался с вкладчиками личными средствами.

В своей книге «Прерванный полет» Усманов откровенно описывает правила игры в Узбекистане времен Каримова: «В наше время мало уметь работать и зарабатывать. Надо еще научиться делить заработанное с чиновниками. Но я не умел и не хотел делать этого».

Каримов не простил критики

Опала Усманова началась в 1996-м, когда на встрече предпринимателей с президентом Каримовым бизнесмен раскритиковал коррупционную систему и цензуру в СМИ.

В октябре того же года Андижанский областной суд приговорил Усманова к 14 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и незаконной купле-продаже валюты.

Суд проходил с грубейшими процессуальными нарушениями: подсудимому не дали выступить с последним словом, а протокол суда не подписан судьей.

Накануне Усманов был отозван из кандидатов в народные депутаты. Бизнесмен пишет в книге, что отзыв связан с тем, что он не дал взятку в 100 тысяч долларов госсекретарю аппарата президента Т. А. Ахмедову.

Пулат Ахунов, депутат СССР от Узбекистана, ныне проживающий в Швеции, характеризует Усманова как умного и целеустремленного человека.

«Рустам мог сделать огромный вклад в экономическое развитие страны, но у него это забрали. Самую активную и плодотворную пору жизни Усманов провел в тюрьме», – сожалеет Ахунов.

Распинали и отбирали лекарства

В октябре 2012 года, за несколько дней до завершения срока заключения, банкиру предъявили обвинение в нарушении внутреннего порядка колонии и продлили срок заключения еще на пять лет. Он объявлял голодовку, но тогда тюремщики приступили к принудительному кормлению.

Стив Свердлов говорит, что в отношении Усманова неоднократно применялись пытки. Так, в 2009 году его распяли в карцере на четверо суток. После продления срока в 2012 году Усманов передал своим сыновьям платок, на котором кровью было написано: SOS.

После побоев родственники передавали лекарства в колони «Жаслык» на севере Каракалпакстана, где он содержался, но их регулярно конфисковывали.

Остается лишь надеяться, что это не то, что предстоит пережить новому предпринимателю-арестанту Узбекистана Олиму Сулаймонову.