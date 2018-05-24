Узбекистан отказался признавать права ЛГБТ-сообщества

Узбекистан отказался следовать 11 рекомендациям ООН по правам представителей ЛГБТ-сообщества, так как они идут вразрез с законодательством РУз.

Национальный доклад делегация Узбекистана представила 9 мая в Женеве на 33-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщает Sputnik со ссылкой на директора Национального центра по правам человека Акмаля Саидова, от ООН Узбекистан получил 212 рекомендаций, из которых готов выполнить 201.

11 отклоненных пунктов, касающихся прав представителей ЛГБТ-сообщества, идут вразрез со статьей 120 Уголовного кодекса РУз (статья называется «Безакалбазлык» («Мужеложство»). – Прим. Ц-1). В Узбекистане за нее предусмотрено лишение свободы до трех лет.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в сентябре этого года, во время утверждения «дорожной карты» по выполнению рекомендаций ООН.