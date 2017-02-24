Узбекистан продолжает аресты за «посягательство на конституционный строй»

В Ташкенте был арестован 41-летний Абдуманноб Джураев. Правозащитники говорят о начале очередной «охоты» по 159-й статье «Посягательство на конституционный строй».

По данным правозащитного общества «Эзгулик», Абдуманноб Джураев, житель махалли Бешкурган Чиланзарского района Ташкента, был арестован 2 февраля. С этого дня семья не имела никакой информации о его местонахождении и состоянии.

Джураев «нашелся» только 17 февраля в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) в Ташкенте. До этого, как стало известно, по какому-то «административному нарушению» он был арестован на 15 суток и помещен для отбывания этого срока в спецприемник для бомжей ГУВД Ташкента.

Васила Иноятова, руководитель «Эзгулика» в интервью Ц-1 говорит, что со слов адвоката задержанного она узнала: его подзащитный обвиняется по статье 159-й Уголовного кодекса Узбекистана «Посягательство на конституционный строй».

Однако близким арестованного не сообщают, в чем суть выдвинутых против него обвинений, в каком преступлении и правонарушении он конкретно заподозрен.

159-я статья на протяжении почти четверти века была основой для расправы в Узбекистане над всеми неугодными. По ней осуждались политические оппоненты власти и тысячи людей, заподозренных в причастности к запрещенным исламским организациям и течениям или в излишней религиозности.

Правозащитница Иноятова видит в аресте Джураева признаки новой волны арестов и репрессий по той же 159-й статье, начатой властями страны во главе с новым президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Для семьи же Джураевых это не первый арест. По словам матери Абдуманноба, Зухры Джураевой, в 2003 году по аналогичному обвинению были арестованы двое ее старших сыновей Абдушукур и Абдували.

Позже они были осуждены на сроки по пять с половиной лет лишения свободы. Но в колонии им по разным предлогам уже по три раза продлевался срок.

Мать рассказывает, что оба старших сына подвергались пыткам, а также жестокому моральному давлению.

Во время предварительного следствия братьям Джураевым говорили, что в соседней комнате сидят их мать и беременная сестра.

«Если не дашь признательных показаний, станешь свидетелем принудительных родов сестры, говорили каждому из них», – рассказывает мать. После чего сыновья подписали признательные показания. Во время суда им не потрудились назначить государственного адвоката даже для проформы.

В представленном недавно отчете правительства США о религиозных свободах в мире сообщается, что в тюрьмах Узбекистана содержится 12 800 узников совести.