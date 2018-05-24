Галима Бухарбаева / Узбекистан, иностранные правозащитники и свои…

В Узбекистане находится делегация Amnesty International, а Мухиддин Курбанов подвергается депортации. Почему страна считается с иностранными правозащитниками, а не со своими?

Узбекистан вновь обращается со своими гражданами как с людьми второго сорта. Не изменили этого положения и проводимые президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым реформы.

В эти дни Ташкент принимает делегацию международной правозащитной организации Amnesty International, возглавляемую руководителем Бюро по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс (визит проходит с 22 по 25 мая), и в это же время депортирует правозащитника и активиста партии «Бирлик» Мухиддина Курбанова, намеревавшегося вернуться на родину из Швеции.

Чем правозащитники из Amnesty International лучше Курбанова? Почему они имеют большее право быть принятыми и находиться в Узбекистане, чем рожденный в стране, сын узбекского народа, узбек Мухиддин Курбанов?

Я помню дело Курбанова. В прошлом механизатор и тракторист из Джизакской области, он столкнулся с провокациями, избиениями со стороны властей, когда стал заступаться за права фермеров и других жителей села.

В моем офисе в Ташкенте он, ошеломленный давлением, еще в синяках от побоев, рассказывал, как сотрудники правоохранительных органов не только ворвались в его дом, но зачем-то снесли входную дверь.

Мухиддин был вынужден уехать из Узбекистана после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, когда стало понятно, что активисты, как он, не останутся на свободе: были арестованы все, даже не имевшие никакого отношения к событиям и находившиеся в сотнях километров от Ферганской долины.

Теперь же Курбанов не может приехать домой, а далекая Швеция оказывается ему большим домом, а шведы – семьей: туда он был депортирован из аэропорта Ташкента, красноречиво носящего имя диктатора Ислама Каримова.

Президент Мирзиёев в ходе своего недавнего визита в США заявил, что реформы в Узбекистане носят «необратимый характер». В своих многих выступлениях внутри Узбекистана он красноречиво осуждал политику прежней власти, включая пытки, коррупцию и принудительный труд.

В таком случае, может, у него есть объяснение тому, как в реформирующемся государстве возможно такое: депортировать из страны узбека, узбекистанца? Почему пересмотр прошлого не становится поводом для реабилитации тех людей, которые как раз в те мрачные времена не молчали, а пытались что-то делать?

И, главное, на каком основании Мухиддин Курбанов был лишен гражданства, кто дал власти, 27 лет занимавшейся лишь насилием и грабежом собственного народа, право лишать человека Родины?

В паспорте гражданина РУз Курбанова записали, что в 2015 году по указу президента Ислама Каримова его лишили гражданства. Но этот штамп ему ставят в сегодняшнем Узбекистане, и это означает, что Мирзиёев поддерживает акт своего предшественника, а значит, и несет за него ответственность.

Курбанов, конечно, – не представитель базирующейся на Западе правозащитной организации, за ним не стоит влиятельное правительство, которое позаботится о том, чтобы с ним обращались на должном уровне, и его прием не возвратится Ташкенту дивидендами в виде льгот, кредитов, инвестиций и общего улучшения имиджа в глазах иностранных правителей.

Нет, Мухиддин Курбанов – простой узбек. Он родился и вырос в Узбекистане. Он носитель узбекской культуры. Он по сей день говорит по-узбекски лучше, чем на любом другом языке. И он патриот, который, имея возможность жить в одной из самых развитых и успешных стран мира, хочет вернуться и быть полезным на родине.

Нет, за ним стоит только узбекская власть, которая вчера длинным пинком под зад отправила его обратно к шведам.

И эти шведы, не имеющие в отличие от Мирзиёева ничего общего с каримовским режимом, его, конечно же, примут.

Для справки:

Гражданства страны лишали в фашистской Германии. По сей день этот акт в отношении своих граждан принимают самые репрессивные страны мира.

Организация Объединенных Наций в ноябре 2014 года начала кампанию #IBelong («Я принадлежу»), целью которой является в течение последующих 10 лет, до 2024 года, прекратить в мире практику, когда люди лишаются или не получают гражданства.

В настоящее время, по данным ООН, в мире насчитывается 10 млн ЛБГ – Лиц без гражданства.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1