Узбекистан раскроет данные о госзакупках

В Узбекистане обнародован законопроект «О государственных закупках». После его принятия можно будет отследить закупки за бюджетные деньги.

5 апреля на сайте обсуждения нормативно-правовых актов Узбекистана появился законопроект «О государственных закупках».

Документ разработали в Министерстве финансов Республики Узбекистан в рамках Государственной программы по противодействию коррупции на 2017-2018 годы.

Цель закона — регулирование отношений в области госзакупок. Важнейшим пунктом документа является принцип прозрачности и открытости.

Предполагается, что информация о госзакупках будет размещаться на специальном информационном портале в открытом доступе.

Законопроект допускает проведение закрытых госзакупок в случаях, если закупаемые товары поставляются ограниченным кругом претендентов, носят секретный характер (в целях обороны), либо если время и расходы на проведение открытого конкурса «несоизмеримы со стоимостью закупок».

Минимальная стоимость государственного заказа, по которому будут проводиться закрытые госзакупки, не указана.

2,5 млрд долларов будут тратить открыто

Минфин при поддержке Организации Объединенных Наций и Всемирного банка начал разрабатывать законопроект о госзакупках несколько лет назад.

Предполагалось, что Сенат Олий Мажлиса одобрит закон к концу 2014 года. Позже не раз анонсировалось его принятие, но каждый раз в итоговом документе обнаруживались огрехи. В 2017 году после смены руководства Минфина законопроект был доработан.

По данным экспертов Организации Объединенных Наций, ежегодные госзакупки в Узбекистане составляют 11% от ВВП или свыше 18 трлн сумов (2,5 млрд долларов по «черному курсу»).

Госзакупки – приобретение товаров и услуг для бюджетных организаций полностью или частично за счет госбюджета (покупки автомобилей для нужд чиновников, учебных принадлежностей для школ и детсадов, медицинского оборудования и препаратов для больниц и поликлиник).

Благодаря прозрачности финансового механизма можно контролировать хозяйственную деятельность бюджетных организаций.

То есть, любой желающий сможет проверить, на какие цели чиновники тратят бюджетные деньги и не завышают ли стоимость закупок.