Узбекистан разблокировал доступ к сайту петиций

Портал для петиций Change.org теперь доступен узбекским пользователям. Радио «Озодлик» тоже разблокировали… но лишь на 20 минут.

Национальный оператор связи «Узбектелеком» разблокировал доступ к ресурсу Change.org на территории Узбекистана.

Сайт петиций стал недоступен для узбекских пользователей в первой половине 2016 года – тогда в Интернете набрала популярность петиция против вырубки чинар в Ташкенте.

Помимо этого 28 декабря «Узбектелеком» временно дал «зеленый свет» заблокированному с середины 2000-х годов сайту Узбекской редакции радио «Свобода» («Озодлик»).

«Год диалога»

10 октября на сайте Change.org появилась петиция за упразднение выездных стикеров в Узбекистане. Автор инициативы – Сарвар Абдуллаев, проживающий в США.

Он призвал упразднить архаичное разрешение на выезд, которое выдается территориальными органами внутренних дел на два года. Автор петиции отметил, что «стикер ОВИР» противоречит конституционному праву на свободу передвижения и стимулирует развитие коррупции в органах внутренних дел.

Несмотря на то что до недавнего времени сайт в Узбекистане был заблокирован, петицию соотечественника подписали свыше 2800 человек.

«Узбектелеком» заблокировал ресурс минувшей весной после того, как там появилась петиция против вырубки деревьев в Ташкенте. Автор документа – Фарида Шарифуллина призывала остановить «варварскую вырубку чинары в Ташкенте», иначе город будет похож на «асфальтобетонную пустыню».

В компании «Узбектелеком» никак не прокомментировали блокировку всемирно известного ресурса, равно как и открытие доступа в канун Нового года. К слову, 2017 год был объявлен президентом Шавкатом Мирзиёевым «Годом диалога с народом и интересов человека».

Ранее Ц-1 сообщал, что возможность создавать петиции стала бы большим шагом к выстраиванию диалога между властными структурами и избирателями.

Хотели разблокировать «Озодлик»?

28 декабря приблизительно в 12.00 доступ к сайту Узбекской редакции радио «Свобода» был открыт на территории Узбекистана. Однако спустя 20 минут сайт «Озодлика» вновь заблокировали.

Новостной ресурс известен среди читателей в Узбекистане своей независимой позицией. «Озодлик» попал в список нежелательных источников информации Службы национальной безопасности РУз после событий в Андижане в 2005 году. Критическое освещение андижанских событий привело к тому, что голос «Свободы» перестали слышать в Узбекистане.

На протяжении нескольких лет специально созданный отдел СНБ заблокировал доступ в Узбекистане к информационному агентству «Фергана», сайту Uzmetronom, Узбекской службе BBC и новостному сайту Uznews.net.

Российские информационные издания, объективно освещавшие те или иные события, также впали в немилость. В частности, под запрет попали российские сайты «Русский репортер» и Meduza. Первый в Узбекистане разблокирован, второй без видимых причин подвергается гонениям.

В частной беседе сотрудники «Медузы» признавались, что немало удивлены блокировкой в Узбекистане, поскольку никаких компрометирующих материалов об этой стране не публиковали.

В 2011 году спецслужбы разблокировали сайты независимых СМИ, однако спустя некоторое время граждане страны вновь попали в информационный вакуум.

В фактическом вакууме находятся также пользователи мессенджеров Skype, Viber, Telegram, WhatsApp.

Государственный интернет-провайдер ограничил голосовые звонки с помощью данных приложений. Активные пользователи обходят блокировки с помощью прокси-серверов и сторонних приложений.