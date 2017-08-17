Узбекистан с 2019 года отменяет «выездные визы»

С 1 января 2019 года в Узбекистане отменяются разрешительные стикеры – для выезда достаточно будет иметь разрабатываемый биометрический паспорт для выезда за границу.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 августа подписал Указ «О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу».

Согласно документу с 1 января 2019 года отменяется порядок оформления стикера разрешительной записи для выезда за границу, который в данный момент сроком на два года выдается органами внутренних дел Узбекистана при согласовании со Службой национальной безопасности (СНБ) страны.

Разрешительный стикер заменит биометрический паспорт нового образца, который согласно указу Мирзиёева должен разработать и представить уже в ближайшее время Кабинет министров страны.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил наказ до 1 декабря 2017 года «утвердить государственный стандарт биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан для выезда за границу».

Еще через год, 1 декабря 2018 года, госслужбы Узбекистана должны быть готовы к внедрению системы оформления и выдачи биометрических паспортов для выезда за границу.

Пока же порядок выезда за границу для граждан Узбекистана остается прежним.

Биометрический паспорт образца 2011 года остается документом, удостоверяющим личность и гражданство его владельца.

С этим паспортом граждане Узбекистана могут выезжать в страны, для въезда в которые не требуются въездные визы, до окончания срока его действия.

В страны, с которыми у Узбекистана установлен визовый режим, узбекистанцы могут въезжать и находиться там лишь до истечения срока действия стикера разрешительной записи.

Будут ли установлены какие-то требования для получения биометрического паспорта нового образца, с которым у граждан Узбекистана откроется беспрепятственное право на выезд за границу, – в указе президента ничего не говорится.