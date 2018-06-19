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    • Узбекистан

    МИД РУз сел за стол переговоров с движением «Талибан»

    Узбекская сторона установила контакт и провела рабочие встречи с представителями движения «Талибан», сообщает МИД РУз.

    Воины движения "Талибан" в Афганистане; фото: ВВС
    Воины движения «Талибан» в Афганистане; фото: ВВС

    Ташкент продолжает содействовать стабилизации ситуации в Афганистане и его социально-экономическому развитию, согласно договоренностям, достигнутым в рамках мартовской международной конференции в Ташкенте.

    За три месяца проведены переговоры с официальными властями Афганистана, представителями США, Китая, России, стран Южной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, Узбекистан наладил контакты с руководством движения «Талибан» и обсудил перспективы установления мира в Афганистане.

    Ранее в Кабуле заявили о временном перемирии в связи с религиозным праздником Ураза-байрам. Позже перемирие было продлено еще на один срок.

    Темы: Афганистан и Центральная Азия, Безопасность, Внешняя политика Узбекистана, Узбекистан
    Теги: Афганистан переговоры Талибан Узбекистан
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