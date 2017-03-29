Узбекистан теряет неповторимый колорит базаров

К 2019 году на месте дехканских (фермерских) базаров в Узбекистане появятся супермаркеты-коробки. Традиционные для Средней Азии базары сохранятся только в туристических зонах.

Конец эпохи уличной торговли

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 марта утвердил постановление по реконструкции дехканских рынков и строительству на их месте торговых комплексов до 2019 года.

За период с 2017 по 2019 год в Узбекистане планируется построить 9 трехэтажных гипермаркетов, 28 двухэтажных, 126 одноэтажных супермаркетов и 79 мини-маркетов.

Бюджет проекта составляет 746 млрд сумов (почти 100 млн долларов по «черному курсу»), из которых 81,5 млрд сумов (11 млн долларов) – средства предпринимателей и кредиты банков.

В комментарии к постановлению сказано, что, несмотря на проводимую реконструкцию дехканских рынков по всей стране, большинство из них не соответствуют нормам и правилам пожарной безопасности, санитарии и гигиены, а также не имеют достаточного пространства для паркинга.

Под критический анализ властей попали 328 рынков страны. Было установлено, что 90% базаров нуждаются в капитальном ремонте, материально-техническая база 70% из них не соответствует современным требованиям, а 20% рынков, расположенных в сельской местности, функционируют один день в неделю и являются убыточными.

Многие торговые точки не обеспечены платежными терминалами, принимающими банковские карты. Вместе с тем базары занимают огромные площади, говорится в комментарии к документу.

Согласно постановлению, с 1 апреля 2017 года вводится порядок, в соответствии с которым на всех рынках, имеющих более 50 мест, внедряется учет разового сбора только через банковскую систему при контроле налоговой службы.

Также на дехканских рынках создаются стационарные, постоянные посты государственных санитарной и противопожарной служб.

Кроме того, начиная с 1 апреля, автостоянки, расположенные на прилегающих к дехканским рынкам территориях, передаются в распоряжение этих рынков.

Базары сохранятся лишь в специальных туристических зонах. Тем не менее их также коснется реконструкция.

Не плачь по мне, турист

Базар в Средней Азии издревле считался центральным местом в городе. На базар приходили за свежими новостями и ради представлений канатоходцев и факиров.

Решение о реконструкции дехканских рынков ударит по туристической индустрии страны. Не секрет, что туристов из дальнего и ближнего зарубежья в первую очередь привлекают аутентичные базары Узбекистана с восточной суетой, запахами от приправ и громкими зазывалами.

Любые попытки осовременить базары у иностранных туристов вызывают недоумение. Вот что рассказал Ц-1 турист из Санкт-Петербурга Дмитрий, недавно побывавший в Узбекистане.

«В Узбекистан я ехал за сказкой. Знаете, этот базарный колорит: мужчины в чапанах, старики с бородой, носильщики. И все это я увидел на самобытных базарах Шахрисабза и Ургута», – вспоминает турист.

По его словам, знаменитые Сиабский базар в Самарканде и «Чорсу» в Ташкенте не впечатлили его из-за «чрезмерной современности».

Такое же мнение можно встретить на многочисленных профильных форумах, на которых туристы делятся впечатлениями об Узбекистане.

И хотя базары, расположенные в специальных туристических зонах, будут сохранены, это не спасет туристов от очередного разочарования. Вслед за отреставрированными архитектурными памятниками, похожими на новострой, Узбекистан лишается своей главной изюминки – самобытной базарной торговли.