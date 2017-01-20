Узбекистан увеличил квоты на хадж для паломников, и это не предел

В 2017 году в Саудовскую Аравию отправятся 7,2 тысячи паломников из Узбекистана – это на две тысячи больше, чем в прошлом году.

Рост квот для граждан Узбекистана, очевидно, связан с приходом к власти Шавката Мирзиёева.

Первый президент страны Ислам Каримов с опаской относился к исламизации населения, хотя сам совершил хадж еще в 1992 году. По этой причине всячески ограничивал религиозную свободу.

Его преемник придерживается более либеральных взглядов. При нем квоты на хадж выросли до 7,2 тысячи человек.

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Узбекистана заверили, что с каждым годом квоты будут увеличиваться в связи с большим количеством желающих совершить хадж.

Саудовская Аравия как принимающая паломников сторона ежегодно выделяет 1000 мест на 1 млн верующих в странах с мусульманским населением.

Узбекистан с населением более 32 млн человек может рассчитывать на 24–25 тысяч мест для паломников с учетом того, что около 85% населения страны исповедуют ислам.

Ограничения есть

В Узбекистане при этом сохраняются некие ограничения на совершение хаджа, под запрет попадают паломники в возрасте до 45 лет. Это ограничение носит рекомендательный характер, однако молодые узбекские паломники в Саудовской Аравии не встречаются.

Другим фактором, препятствующим совершению хаджа, является необходимость пройти проверку спецслужб, которые выдают окончательное «добро» на поездку.

Затем нужно пройти особый отбор в махалле, где в среднем проживают 4,6 тысячи человек, а за одно выделенное место могут соревноваться сотни людей.

Стоимость хаджа для граждан Узбекистана

В 2016 году стоимость хаджа для граждан Узбекистана составила 2400 долларов. По данным Таджикской редакции радио «Свобода», это самый низкий показатель в Центральной Азии.

Верующие из Кыргызстана платят 2600 долларов, из Таджикистана – 3640 долларов.

Казахские и российские мусульмане платят от 3000 долларов за путешествие к главным святыням исламского мира в месяц Рамадан. За Умру (малое паломничество к Каабе в другое время года) платят от 1 тысячи долларов.

За эти деньги паломников сопровождают в пути врачи, повара и госслужащие. Последние отвечают за авиаперелет, расселение и соблюдение графика посещения мечети аль-Харам в Мекке и других исламских святынь.

Сменить родину ради хаджа

Дания Г. из Ташкента, отчаявшись дождаться своей очереди в Узбекистане, отправилась в хадж от России. Для этого пенсионерка переехала на постоянное местожительство в Казань – столицу Татарстана. Женщина в составе небольшой группы совершила так называемый «пеший хадж», преодолев более трех тысяч километров пешком.

«Я – гражданка Узбекистана, всю жизнь прожила в Ташкенте. Когда дети переехали в Казань, звали и меня. Я долго сопротивлялась, но потом согласилась. Немалую роль в этом решении сыграла мечта побывать в Мекке», – вспоминает Дания-опа.

По ее словам, от Узбекистана уехать в хадж проблематично из-за долгих очередей. В России таких проблем нет, заключила она.