Узбекистанец Мухаммад Бекжан – в тюремном изоляторе. Опять продлят срок?

Известному политзаключенному – 61-летнему Мухаммаду Бекжану могут второй раз продлить 17-летний срок заключения в узбекской тюрьме.

Дочь осужденного Айгуль Бекжан рассказала Ц-1, что 13 декабря на свидание к Бекжану ездил родственник. В тюрьме его огорошили новостью, что осужденный находится в штрафном изоляторе до 10 января.

«Это подготовка к продлению срока», – не скрывает своего отчаяния дочь политзаключенного. Очередной срок заключения Мухаммада Бекжана должен был окончиться в феврале будущего года.

Добавили срок под надуманным предлогом

Первые два года Мухаммад Бекжан отбывал заключение в тюрьме «Жаслык» и колонии в городе Карши, а последние 15 лет – в колонии № 64/48 для рецидивистов в Заравшане Навоийской области Узбекистана.

В 2011 году Бекжану уже добавили срок за сущую мелочь, вроде того, что срезал ногти чем-то запрещенным.

Похоже, что и в этот раз тюремщикам дана установка не выпускать осужденного.

Оппозиционного политика называли заложником режима президента Узбекистана Ислама Каримова, но и после смерти первого президента ничего в судьбе Мухаммада Бекжана не изменилось.

Многочисленные правозащитные организации делают все возможное для освобождения политика, но результата пока нет.

По словам Айгуль Бекжан, к новоизбранному президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву семья пока не обращалась.

«Мой папа вообще не должен был сидеть, так как никогда не совершал преступлений! Он виноват только в том, что писал правду», – резюмировала Айгуль.

Арестован в 1999-м

59-летний Мухаммад Бекжан, издатель партийной газеты «Эрк», был арестован в Украине после прогремевших в феврале 1999-го серии взрывов в Ташкенте. В организации терактов обвиняли исламистов и его старшего брата – лидера партии «Эрк» и Народного движения Узбекистана Мухаммада Салиха.

В августе 1999 года Бекжана приговорили к 15 годам заключения. Уже через четыре года ему сократили срок по амнистии, но в 2012-м политзаключенный получил новый пятилетний срок по статье 221: Неповиновение законным требованиям администрации.

В тюрьме Мухаммад Бекжан заразился тяжелой формой туберкулеза, но медицинскую помощь ему почти не оказывают.

«На трехдневном свидании мама потеряла дар речи: он был худой и плохо выглядел, но сейчас… Он весит 60 килограммов при росте 1,83 м. Его руки и ноги поражали страшной худобой – так может выглядеть только человек в концлагере. Она вернулась вся в слезах», – так описывала Айгуль свидание мамы с отцом в 2012 году в интервью изданию «Узньюз».

Семья Бекжана покинула Узбекистан

Семья политика эмигрировала в США, и в Узбекистан имела возможность приезжать только жена политика Нина Бекжан. Трем дочерям Бекжана Узбекистан отказывал в визах.

В ноябре 2013 года Бекжан стал лауреатом ежегодной премии Свободы прессы международной организации «Репортеры без границ».

20 июля 2016 года председатель общества «Эзгулик» Василя Иноятова посетила Бекжана в колонии. В разговоре с правозащитниками Мухаммад похвалил тюремную библиотеку, в которой насчитывается 7 тысяч книг и признался, что очень скучает по дочерям и внукам.

После выхода на свободу Бекжан мечтал заняться творчеством и проводить больше времени со своей семьей.