Узбекистанским джейранам угрожают голод и браконьерство

Появление на свет детенышей краснокнижных животных не радует сотрудников экоцентра «Джейран» в Бухаре. Здесь их ждет если не голод, то пуля браконьеров.

Экоцентр «Джейран» – единственный в Узбекистане Республиканский научно-производственный центр по разведению редких видов животных. Он был создан в мае 1977 года как «Бухарский специализированный питомник по выращиванию джейранов». Впоследствии был переименован.

В данный момент его общая территория составляет 16 522 гектара и состоит из двух участков, разделенных трассой. 5145 гектаров огорожены сетчатым забором и являются зоной разведения. Здесь находится основное поголовье парнокопытных.

При достижении определенной численности питомцев выпускают в дикую природу или передают для разведения в другие места.

В настоящее время как раз и наблюдается рост популяции. Однако сотрудников питомника это совсем не радует. По словам источника Ц-1 в экоцентре, животные могут стать жертвами браконьеров или погибнуть голодной смертью.

Не хватает кормовой базы

Территориально экоцентр расположен на массиве Карнапчуль (юго-запад пустыни Кызылкум) в 42 км от Бухары.

В зоне разведения – четыре озера, можно увидеть живописные заросли тростника, двухметровые деревья саксаула. Одним словом, такую наполовину зеленую пустыню можно увидеть только здесь.

«Именно так должна выглядеть наша пустыня в идеальном состоянии. Мы просто устранили все негативные факторы – вырубку деревьев, домашний скот, жизнедеятельность человека», – поясняет собеседник.

Но кормовая «емкость» ограничена. Чтобы не возникало никаких сезонных проблем с пищей, численность джейранов не должна превышать 600 особей.

По данным последнего учета, проведенного в прошлом году, на территории экоцентра находятся 765 джейранов, 119 куланов, 24 лошади Пржевальского, 36 бухарских горных баранов, один винторогий козел (мархур) и другие животные.

Долгое время нехватку пищи компенсирует тугайная лесополоса протяженностью девять километров. Она появилась вдоль русла Аму-Бухарского канала на территории, входящей в охранную зону питомника.

За 40 лет здесь естественным путем выросли ивы, туранга (разновидность тополя), эриантусы (гигантские тростники)… Укрепляя берег, эта лесополоса еще и кормит животных, являясь резервной кормовой базой экоцентра.

Согласно законодательству вся хозяйственная деятельность в буферной зоне должна согласовываться с руководством экоцентра.

Благодаря этому здесь и вырос такой густой тугай. Однако уже несколько лет сотрудники питомника замечают здесь активный процесс незаконной вырубки.

«Охранники и наше руководство уверяют, что срубают сухие деревья. Но мы видим, как валят вполне здоровые, крепкие деревья, диаметр которых составляет 40–50 сантиметров», – говорит собеседник.

По мнению специалистов, в условиях дикой природы не бывает ничего лишнего. И даже сухие деревья играют важную роль: на них гнездятся перелетные птицы, живут насекомые. Поэтому вырубать их, тем более в заповедной зоне, категорически запрещено.

Однако не повлияли на ситуацию и устные обращения в областной Комитет по охране природы. Лес продолжает худеть, а животные рискуют рано или поздно остаться без еды.

Откуда в питомнике браконьеры?

Проблемы с нехваткой кормовой базы, казалось бы, не должно быть вовсе. В 2008 году для ее решения правительством страны заповеднику была выделена соседняя территория площадью в одиннадцать тысяч гектаров.

Сегодня данная территория составляет второй участок заповедника. Но появились иные сложности, не позволяющие ею воспользоваться.

«Количество джейранов растет, государство нам сделало огромный подарок, передав эту территорию. Казалось бы, мы должны радоваться! Но мы не можем выпустить туда животных, так как там очень сильно развито браконьерство», – рассказывает собеседник.

В 2012 году на эту территорию, где уже живет местная группа джейранов, было выпущено двенадцать лошадей Пржевальского и восемь куланов.

С каждым годом джейранов становится все меньше, лошади уходят за канал, некоторые из них уже погибли, куланов с того времени не видели вовсе.

Сотрудники экоцентра рассказывают, что очень часто здесь находят стреляные гильзы, путаные следы машин. Так бывает, когда на авто преследуют животных. Кроме того, местные фермеры выпасают здесь скот и поэтому очень агрессивно относятся к диким животным.

Выход есть. А желание?

Ситуацию могла бы изменить грамотная организация охранной деятельности. Сегодня в штате экоцентра всего лишь около десяти егерей, на балансе – два проблемных автомобиля. Этого явно недостаточно.

В его планах – создание на новой территории сафари-парка со строительством визит-центра, зоопарка, огромных вольеров.

На все это нужны финансы, а главное – рвение руководства заповедника устранить существующие проблемы.

За решением материальной стороны вопроса, как утверждают сотрудники экоцентра, дело не стоит – есть государственный интерес.

При желании руководства можно защитить животных и от браконьеров, и от случайной гибели под колесами автомобилей на трассе, разделяющей заповедную зону на две части.

Несмотря на это, краснокнижные животные продолжают балансировать между жизнью и смертью.

И, перефразировав знаменитое высказывание поэта Маяковского про звезды, подведем итог: если кто-то из животных погибает, может, это кому-то нужно?