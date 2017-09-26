Узбекистанцам предлагают просто начать жить по законам рынка

В ближайшее воскресенье, 1 октября, в Узбекистане стартует второй этап валютной реформы: граждане смогут покупать валюту, а дальше… все будет регулировать рынок.

Узбекистан спустя почти 20 лет после прекращения свободной конвертации валюты готов открыть реализацию долларов и евро для граждан без ограничений. Об этом заявил во вторник премьер-министр страны Абдулла Арипов, передало агентство «Рейтер».

Отвечая на вопрос, планирует ли правительство дальнейшую девальвацию национальной валюты, премьер-министр сказал журналистам: «Это рынок покажет».

О том, что правительство Узбекистана решило положиться сугубо на законы рынка, который и будет формировать курс узбекского сума к иностранной валюте, косвенно подтвердил экономист Юлий Юсупов, директор Центра содействия экономическому развитию, часто публикующий свой анализ и прогнозы в местной прессе.

В опубликованной накануне колонке он призвал правительство сконцентрировать усилия на борьбе с инфляцией: не сдерживать падение национальной валюты и не вводить в обращение новые деньги.

Но скорых решений проблем экономист не видит, да их и не может быть. Для обуздания роста денежной массы он предлагает развивать конкуренцию между коммерческими банками, а значит, – провести банковскую реформу.

Кроме того, по мнению Юсупова, власти не должны сдерживать цены, тем более таким методом, как вызов на ковер предпринимателя и принуждение к снижению цен, – это не приведет ни к чему, кроме возникновения дефицита или прекращения производства «невыгодного» товара.

Что касается того, что свободная конвертация и вступающие в силу законы рынка могут привести в резкой девальвации национальной валюты (как пишет Юсупов, даже курс на уровне 8000 сумов за доллар США держится за счет вмешательства Центробанка), то с этим, похоже, никто ничего делать не собирается.

Власти страны не предусмотрели индексации зарплат и пенсий и «подушек безопасности» для самых бедных категорий населения.

Хуже всего придется пенсионерам: минимальная пенсия в Узбекистане равняется 292 940 сумов, и когда она была утверждена в октябре 2016 года, это было 46 долларов, а сегодня – 36.

Минимальная заработная плата в стране установлена на уровне 149 775 сумов в месяц, опять же год назад это было 23 доллара, а сегодня – 18.

Какую ценность эти деньги будут представлять после 1 октября, покажут ближайшие дни, а пока, как пишет Юсупов: «Учимся жить по законом рынка».

Валютная реформа в Узбекистане стартовала 5 сентября. Сейчас узбекистанцам разрешено свободно продавать валюту банкам и получать валюту только на специальные банковские счета, а не наличными.