Узбекистанцев из «черных списков» мобилизуют на хлопок

УВД Наманганской области Узбекистана призвало на сбор хлопка людей, включенных в «черные списки» по подозрению в религиозном экстремизме, как условие для реабилитации.

Председатель Наманганского областного отделения общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Анвар Расулов рассказывает, что 22 сентября местная милиция вызвала на сбор хлопка сотни верующих, оказавшихся в «черном списке».

При этом отказ от сбора стратегического для страны сырья мог обернуться для человека препятствием при исключении его из пресловутого списка.

Сам Расулов, ранее отбывавший срок по обвинению в «посягательстве на конституционный строй», тоже находится в списках неблагонадежных граждан, и ему также следовало отправиться на поля.

Но когда он, ссылаясь на здоровье, написал заявление, что не в состоянии отправиться на хлопок, то услышал от сотрудника управления внутренних дел, что его не следовало реабилитировать, и он доложит об этом руководству.

«Наорали на меня, сказали, чтобы я сидел дома и ждал, потом приказали, чтобы я нашел вместо себя другого сборщика, а позже пришли из махалли и заявили, что мне нужно заплатить 50 тысяч сумов (6 долларов США)», – рассказывает Расулов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в сентябре во время заседания 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что его страна намерена искоренить принудительный труд, а также начать реабилитацию граждан, обвиненных в религиозном экстремизме.

На протяжении 27 лет правления прежнего президента Ислама Каримова в Узбекистане шли гонения против верующих мусульман, но особые репрессии, сопровождавшиеся массовыми арестами, произошли в стране в 1999 году, после взрывов в Ташкенте, и в 2005-м – после Андижанской бойни 13 мая.

По самым скромным подсчетам, в тюремных застенках за религиозный экстремизм, терроризм и посягательство на конституционный строй оказались порядка 15 тысяч граждан.

Верующие и их семьи, остававшиеся на свободе, вносились в «черные списки». Махалли их формировали по указке милиции и хокимията на основании того, что кто-то из женщин носит хиджаб или отбывал наказание в местах лишения свободы по политическим статьям.

После возвращения Мирзиёева в Ташкент с 21 сентября началась демобилизация работников бюджетных сфер, отправленных на хлопок, – учителей, врачей и т. д., а также студентов.

Теперь же, очевидно, власти выполняют вторую часть обещания президента: исключение верующих из «черных списков».

Васила Иноятова, руководитель правозащитного общества «Эзгулик», реагируя на сообщение о мобилизации верующих на сбор хлопка, сказала, что власти на местах, вероятно, находятся в безвыходном положении: бюджетников вернули с полей, а кто будет собирать хлопок? Вот и решили воспользоваться людьми из «черного списка» в обмен на и так обещанную реабилитацию.

Узбекистан – один из крупнейших в мире производителей хлопка, производит в год примерно 3,4 млн тонн хлопка-сырца. Почти 95% узбекского «белого золота» собирается вручную, за годы независимости страна практически утратила производство сельхозтехники, отказавшись от провозглашенного в СССР лозунга о механизации ручного труда