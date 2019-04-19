Узбекистанцы без права выбора – теперь в плане здоровья

Власти Узбекистана решили отказаться от зарубежных лекарств в пользу отечественных аналогов, лишая возможности граждан выбирать медикаменты из собственных нужд и возможностей.

С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в Узбекистане будет вводиться новый порядок ввоза в страну медицинских препаратов – об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева.

Документ, подписанный 10 апреля, направлен на развитие фармацевтической отрасли республики.

Как сообщает интернет-издание «Газета.uz», документом предусмотрен новый порядок осуществления госзакупок лекарств и медицинских изделий, согласно которому приоритет получают местные компании.

Защита отечественных производителей

«Государственный заказчик будет отклонять все заявки, содержащие предложения о поставке импортных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, при наличии двух и более участников – отечественных производителей аналогичной продукции», – сообщает издание со ссылкой на официальный документ.

Локализация коснется группы лекарственных средств десяти наименований.

Это антибиотики, препараты для лечения патологий эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, противовирусные, иммунобиологические, а также нестероидные противовоспалительные средства.

Кроме того, программа затронет лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также диаскинтесты для раннего выявления инфицированности туберкулезом.

Надзор за производством, изготовлением и оптовой реализацией лекарств и изделий медназначения, а также лицензирование в сфере возлагаются на Агентство по развитию фармацевтической отрасли.

За таможенное оформление импортных лекарств и изделий медицинского назначения будет взиматься сбор в размере 1,2% от таможенной стоимости. Из них 1% будет направляться на создаваемый при агентстве Фонд поддержки и развития фармацевтической отрасли.

Ни в какое сравнение…

Данное решение, по сути, лишает граждан РУз выбора приобретать оригинальные лекарства зарубежного производства, которые являются более качественными по сравнению со своими узбекистанскими дженериками (препараты, копирующие оригинал. – Ц-1).

То, что отечественные медицинские препараты не всегда справляются со своими задачами, – известный факт. Поэтому чаще всего жители Узбекистана приобретают более дорогие зарубежные лекарства.

Так поступает и жительница узбекской столицы по имени Анна. В ее семье отказались лечить детей препаратами, произведенными в Узбекистане, когда их ребенку было восемь месяцев.

«Прописанное врачом жаропонижающее средство «Цинепар кидс» никак не сбивало температуру даже после увеличения дозировки. Да и ядовитый запах меня смущал. После этого разочарования мы стали использовать польский «Ибуфен».

Результат нас устраивает», – говорит молодая женщина.

«Отечественные препараты малоэффективны»

Подобное разочарование настигло и Хуршиду. На протяжении нескольких лет она ухаживала за больным отцом и перепробовала уйму лекарств и их вариаций.

«У отца были проблемы с почками. Врач прописал «Торсид» – он нашего производства. Но оказалось, что у препарата очень маленькая дозировка, поэтому он совсем не помогал. Мы перешли на индийский аналог «Дутор». Но не во всех аптеках его можно найти, и приходилось его заказывать заранее, с запасом на месяц», – рассказывает она.

Того, что отечественные препараты малоэффективны, не скрывают даже сами врачи. Жительница Бухары по имени Дильдора заметила, что медики зачастую предупреждают об этом своих пациентов.

«Впервые лечащий врач сказала мне об этом, когда мой ребенок отравился «Реосорбилактом». Она посоветовала использовать украинский препарат. Вообще в последнее время наши доктора стали более откровенными по этому поводу и предупреждают даже насчет малоэффективности обычного «Парацетамола», произведенного у нас», – говорит женщина.

Коммерческая тайна

Однако отмечаются и другие случаи, когда врачи, наоборот, советуют покупать узбекистанские препараты. По словам одного из владельцев сети частных аптек, в этом случае чаще всего имеет место банальный подкуп.

«У наших производителей есть свои представительства по всей стране. Они ходят по врачам, рекламируют свою продукцию, дарят подарки. Все для того, чтобы они назначали их препараты», – говорит на условиях анонимности фармацевт.

В интервью Ц-1 он подтвердил, что эффективность зарубежных лекарств намного выше местных. Причина в технологических секретах изготовления, позволяющих при идентичном составе иметь различный эффект.

Попытка монополизировать рынок

Узбекистан имеет большой опыт по закрытию своего рынка для иностранных товаров и услуг.

В пользу отечественного автопрома «не пускают» в страну зарубежные автомобили. Это позволяет производителю без особых последствий для продаж повышать цены на свою продукцию.

Одно из последних повышений произошло 1 августа прошлого года, когда цены, в зависимости от модельного ряда, выросли практически до 30%.

При этом в странах, куда экспортируются машины GM Uzbekistan, они стоят в разы дешевле.

Похожая ситуация и с национальным авиаперевозчиком. Власти строго регулируют свой рынок авиаперелетов, закрыв небо компаниям, которые могут создать серьезную конкуренцию «Узбекистон хаво йуллари».

Во многом это отражается на высокой стоимости авиаперелетов.