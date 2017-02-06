Узбекистанцы раскупают билеты на концерты Юлдуз Усмановой

В Узбекистане – ажиотаж вокруг апрельских сольных концертов звезды узбекской эстрады.

Концерты пройдут с 11-го по 23 апреля во Дворце «Истиклол» в Ташкенте. Стоимость билетов – от 20 до 250 тысяч сумов (3–35 долларов по черному курсу).

Певица выступит с концертной программой «Эй, азиз инсон!» («О, дорогой человек!»). И исполнит песни из нового альбома «Мен сен билан Кироличаман» («Я с тобой королева»).

Ее выступления в стране были под запретом в течение десяти лет.

Для поклонников Усмановой кассы бывшего Дворца дружбы народов украшены на свадебный манер. «Специальная касса для вас готова», – написала она в своем Instagram-аккаунте.

В соцсетях компании разыгрывают билеты на концерт Усмановой в надежде привлечь больше подписчиков на свои страницы.

В Самарканде одна из туристических фирм предлагает тур в столицу на ее шоу. Стоимость поездки со всеми расходами составляет от 199 тысяч сумов (30 долларов).

В турпакет входят транспортные услуги, ночевка в гостинице «Гранд Нур», обзорная экскурсия по Ташкенту и собственно поход на концерт.

Со дня поступления билетов в продажу прошло десять дней, но уже очевидно, что возвращение знаменитости на большую сцену пройдет с аншлагом.

Дешевле, чем Киркоров

26 февраля в Ташкенте ожидается сольный концерт российского певца Филиппа Киркорова. Организаторы просят за билеты на шоу от 150 тысяч до 1 млн сумов (22–145 долларов). В кассах Дворца «Истиклол» говорят, что билеты на выступления российских звезд всегда дороже, чем на концерты отечественных исполнителей.

Что касается концертов других узбекских поп-звезд, стоимость билетов на них – примерно такая же, как на концерт Юлдуз Усмановой.

Каримов ее не простил

Народная артистка Узбекистана долгое время была отлучена от эстрадной деятельности в республике якобы из-за строптивого характера. «Вольную» Усмановой минувшей осенью, спустя месяц после смерти прежнего главы государства Ислама Каримова, дало новое руководство Узбекистана.

Как признавалась в интервью «Голосу Америки», за негласным запретом, возможно, стоял один «небольшой человек», имея ввиду Ислама Каримова. Реабилитировать карьеру певицы в 2013 году не смогла даже Гульнара Каримова.

Неоднократно Усманова пыталась вымолить прощение у узбекского лидера, однако ни песня в честь саммита Шанхайской организации сотрудничества, ни произведение в честь самого Юртбоши не растопили его сердце.

За пределами Узбекистана она все же выступала. Например, в августе 2015 года давала концерт в Москве, билеты стоили от 1,2 до 5 тыс рублей (18 – 80 долларов).