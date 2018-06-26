Узбекистанцы спели национальный гимн на Красной площади в Москве

Болельщики из Узбекистана, прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу, спели национальный гимн страны на Красной площади в Москве.

Фрагмент видео с исполнением гимна Узбекистана 25 июня был опубликован в Instagram на канале Shownews.

Сборная Узбекистана по футболу не пробилась в финальную часть Кубка мира – 2018. Однако очень много любителей игры номер один отправились в Россию болеть за другие сборные и отечественного рефери Равшана Ирматова.

Так, ведущая телепередачи «Доброе утро» на российском Первом канале Дильбар Файзиева написала в соцсетях, что будет переживать за земляка Равшана Ирматова.