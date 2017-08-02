Узбекская служба Би-би-си «допросила» Ислама Каримова-младшего

Сын Гульнары Каримовой полчаса отвечал на вопросы Би-би-си о богатстве его матери и приближенных к ней лиц. О ее скрытом аресте, состоянии и правах журналист не спросил.

Интервью Узбекской службы Би-би-си с Исламом Каримовым-младшим, вышедшее накануне, по задумке редакции и журналиста, бравшего интервью, наверное, должно было походить на влиятельную передачу Британской вещательной корпорации Hard Talk, но не получилось.

Полчаса записи, представленной в переводе на узбекский язык, оставляют впечатление допроса молодого человека за преступления его родителя, апофеозом которого стала демонстрация ему фотоснимка на фоне одной из самых дорогих моделей Mercedes-Benz… в подростковом возрасте.

Строгое и полное сомнений лицо журналиста Узбекской службы Ибрата Джумабоева демонстрировало якобы известную беспристрастность Би-би-си, но почему-то напомнило программу Узбекского ТВ «Тахлилнома», где журналист – это прокурор и судья, но вот задать самые важные и актуальные вопросы он не умеет или не хочет.

О главном не спросили

В итоге сын Гульнары – самый близкий и, вероятно, наиболее осведомленный о ее деле человек, не сказал ни слова о сути, пожалуй, одного из главных событий страны, со времени обретения ею независимости, – заключения под стражу дочери всесильного президента Ислама Каримова его же бывшими подчиненными.

Как и о многом другом… Кто мог дать приказ о ее аресте – президент Шавкат Мирзиёев? Что это означает для политической системы страны? Мирзиёев предал Каримова?

Желал бы Каримов заключения своей дочери под стражу? Как на арест Гульнары реагируют ее мать Татьяна и сестра Лола? Есть ли у Ислама связь с ними? Имеет ли вдова президента еще влияние на руководителей в Узбекистане? Не ставит ли арест Гульнары под угрозу ее мать и сестру? Фамилия Каримовы – более не гарантирует иммунитета?

И не менее важный вопрос: где содержится Гульнара Каримова? Когда Ислам узнал о ее заключении под стражу – тоже из сообщения Генеральной прокуратуры Узбекистана от 28 июля? Имеет ли Гульнара адвоката в Узбекистане, а защитник – доступ к ней? Что происходит с дочерью Гульнары Иман? Получает ли она свидания с матерью?

С верой в Генпрокуратуру Узбекистана

Но ни один из вышеперечисленных вопросов, логически вытекающих из заключения Гульнары, журналист Джумабоев не задал.

Но зато «допросил» Ислама, ссылаясь на сообщение Генпрокуратуры Узбекистана, которой он, очевидно, безгранично верит, о состоянии его матери, знал ли он о ее богатстве, откуда у нее дом в Швейцарии и у ее друзей – в разных частях света, знает ли Ислам о стоимости «Мерседеса», на фоне которого он фотографировался?

А в конце молодого человека просят рассказать, что заявила бы Гульнара в свою защиту? Ислам пытается ответить на этот вопрос. Хотя откуда ему знать?

В момент, когда империя Гульнары Каримовой окончательно рухнула, – в 2013 году, ее сыну Исламу было 20 лет.

Не святая

Вот несколько тезисов, которые удалось выудить из интервью.

Ислам Каримов-младший не отрицал факта, что состояние его матери было сколочено благодаря коррупции и близости к президенту страны. Но, по его словам, в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана есть ряд неточностей: ей приписываются деньги и недвижимость, которые ей не принадлежат.

Он уверен, что эти данные следователи в Узбекистане получили у доверенных лиц Гульнары под давлением и пытками.

И поэтому подчеркнул, что борется только за то, чтобы его мать и ее партнеры смогли получить право на защиту и хотя бы по пять минут высказаться по поводу предъявленных обвинений.

Она не святая, сказал Ислам о своей матери, но, по его словам, нетрудовыми доходами, причем в более крупных размерах, могли бы при желании похвастаться почти все высшие руководители страны.

Дедушка знал и делал миллионные подарки

Отвечая на вопрос об информированности дедушки – Ислама Каримова о бизнес-империи Гульнары, ее сын говорит, что тот знал.

Единственное, что Гульнара пыталась скрыть от отца, – это ее общественную деятельность, так как Каримов не раз предупреждал дочь, что она не должна затмить его. Боялся, что она посягнет на его власть.

Дом в Женеве (Швейцария) стоимостью 18 млн евро, по словам Ислама, им подарили дедушка с бабушкой. Президент, назначив свою дочь послом в Женеве при ООН, хотел, чтобы она и ее дети имели там домашнюю атмосферу.

«К сожалению, дедушки нет, чтобы это подтвердить, но бабушка могла бы, хотя у нас с ней не лучшие отношения», – сказал молодой человек.

Одно сообщение

Генеральная прокуратура Узбекистана 28 июля сообщила, что Гульнара Каримова находится под стражей. А до этого – под домашним арестом, к которому была приговорена сроком на пять лет решением суда Ташкентской области в августе 2015 года.

В сообщении Генпрокуратуры Гульнара представлена как глава организованной преступной группы, нанесшей ущерб стране на почти 2 млрд долларов США. Что в настоящее время власти Узбекистана сотрудничают с 12 странами для возвращения украденных Гульнарой активов в страну.