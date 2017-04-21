Узбекский эксперт предлагает отпустить сум

Независимый экономист из Ташкента Юлий Юсупов поясняет, как свободная конвертация скажется на экономике Узбекистана и почему административные методы ей вредят.

В деловых кругах Узбекистана активно обсуждаются итоги видеоселекторного совещания, прошедшего 19 апреля под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Официальные СМИ сообщили, что глава государства критиковал необоснованный рост объемов импорта, что «приводит к неэффективному использованию валютных средств».

Такая постановка вопроса свидетельствует о дефиците иностранной валюты в стране, ухудшении показателей внешнего торгового баланса страны (импорт превышает экспорт), злоупотреблении существованием официального и «черного» обменных курсов, а также о том, что глава государства пытается решить все эти проблемы. Причем, похоже, что административными методами.

Накажут за рост импорта

Руководителей компаний предупредили о жестких мерах за увеличение закупок импортной продукции, особенно если в стране производятся аналоги.

Ответственность за рост объемов экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана возложена на хокимов районов, а в случае невыполнения показателей им грозит увольнение.

В росте импорта и неоправданных закупках уличены предприятия акционерных обществ «Узбекэнерго», «Алмалыкский ГМК», «Узстройматериалы», ГП «Навоийский ГМК», ХК «Узпахтасаноатэкспорт», НХК «Узбекнефтегаз».

Реакция чиновников последовала незамедлительно. Уже на следующий день, 20 апреля, в одной из популярных узбекистанских потребительских групп появились сообщения предпринимателей о проблемах с закупками импортных товаров и оплатой импортного сырья в валюте.

«С сегодняшнего дня все платежи за импорт закрыты до особого распоряжения», – написал Пулат А.

Проблемы с импортом – из-за разных курсов

Юлий Юсупов, узбекский независимый экономический эксперт, бывший директор Ташкентского центра экономических исследований, на страницах делового издания Kommersant.uz комментирует итоги совещания, объясняя суть проблем, разозливших президента, и предлагая способы их разрешения.

«Проблема необоснованности роста объемов импорта связана, на мой взгляд, исключительно с наличием в стране нескольких обменных курсов, – говорит Юсупов. – Озабоченность президента, по всей видимости, вызывают большие объемы импортных закупок, осуществляемых по официальному курсу. Импортеры, имеющие возможность покупать валюту по официальному курсу, который отличается от рыночных курсов («черного» и биржевого) в разы получают прибыль уже от факта покупки валюты. Поэтому спрос на валюту по официальному курсу – неограничен».

Официальный курс доллара в Узбекистане на 21 апреля — 3678 сумов за доллар, «черный» — около 7800 сумов, биржевой — около 9,5 тысяч сумов.

По мнению эксперта, решить проблему можно только путем девальвации официального обменного курса и снятия ограничений на конвертацию. В итоге обменный курс валюты унифицируется, он будет формироваться рынком, обеспечит равенство спроса и предложения. При этом привилегированные импортеры, покупающие сегодня валюту по официальному курсу, лишатся сверхприбыли.

Нельзя просто взять и запретить

Эксперт отмечает, что нельзя ограничивать импорт административными методами: это нанесет вред экономике. Потребителям придется покупать менее качественный товар по более высоким ценам. Производители потеряют конкурентоспособность, потеряв возможность закупать импортное сырье и оборудование. В итоге это негативно скажется на экспорте, за рост которого ратует президент.

«Очень важно, чтобы идея оптимизации импорта не превратилось в акцию по еще большему искусственному ограничению конвертации, – считает Юсупов. – Административный пыл наших чиновников, к сожалению, нам хорошо известен. Они вполне способны «вместе с шапкой принести и голову». И мы вместо решения проблемы получим ее обострение.

Самый надежный защитник отечественных производителей, по его мнению, – это не административные барьеры на пути импорта, которые не работают, да еще и вредят самим производителям, а единый рыночный обменный курс.

Именно он ограничит спрос на импорт и позволит обеспечить равные правила игры для всех участников рынка.

Власть готовится к свободной конвертации?

Чтобы нарастить объемы экспорта из Узбекистана, экономист советует, во-первых, ввести свободную конвертацию валюты, во-вторых, убрать административные барьеры для экспортеров, в-третьих, устранить государственную монополию на экспорт плодоовощной продукции и хлопка.

По мнению Юсупова, власть Узбекистана готовится к свободной конвертации, но среди чиновников есть и те, кто в этом не заинтересован, именно они и сопротивляются реформе.

У себя на страничке в Фейсбуке он называет «золотыми» слова сенатора Садыка Сафаева: «Либерализация валютного рынка, как и либерализация экономики, всегда имеет цену, но задержка или отсутствие реформ имеет гораздо большую цену».

Либерализацию валютного рынка эксперт считает первым важнейшим шагом на пути к реализации комплексных реформ во всех отраслях страны.