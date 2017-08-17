Узбекский кишлак Баяут по-прежнему без газа, воды и света

Жители семи улиц кишлака Первый Баяут Баяутского района Сырдарьинской области Узбекистана пользуются двумя резиновыми кранами, но только когда дают воду.

Как рассказывают жители кишлака Первый Баяут, а это более чем тысяча человек, этим жарким летом они не раз просили председателя махалли «Мукими» Рузыбая Заманова заменить резиновые краны на более приличествующие устройства.

Но Заманов каждый раз отвечает: «В махалле нет денег. Ставьте краны за свой счет».

Электричество опять отключили

«Председатель вообще ничего делать не хочет, – говорят люди. – Даже провести собрание по поводу правил пользования общей водой».

Дело в том, что некоторые жители в махалле подключают к старым водопроводным трубам свои насосы, в результате чего даже когда действует водонапорная башня, в двух общих резиновых «кранах» вообще нет воды.

Водонапорная башня при этом работает только тогда, когда в махалле дают электричество.

Ц-1 писал о положении в кишлаке, и после первой публикации электричество людям дали сразу, причем свет был круглосуточно. Но постепенно все вернулось на круги своя: по словам местных жителей, свет опять включают только по утрам и вечерам.

Закопали только половину ям

Еще население махалли «Мукими» жаловалось, что местные дороги похожи на стиральные доски.

После второй публикации Ц-1 сообщалось, что благодаря приезду сотрудников виртуальной приемной президента РУз начата реконструкция главной автотрассы поселок Баяут – город Гулистан. Но в итоге закопали только половину ям и бросили работу на полдороге.

После этого жители кишлака уверены, что и второстепенные дороги в их махаллях по-прежнему останутся в ужасающем состоянии – с многочисленными колдобинами, превращающимися в непролазную грязь во время дождей.

И газовых баллонов нет тоже

Первый Баяут по-прежнему обходится без газа. Во время встречи властей района с делегацией из виртуальной приемной президента Узбекистана, проходившей в махалле «Центральная», поднимался вопрос о газоснабжении кишлака.

Тогда представители газовых служб говорили о том, что люди раньше не платили за газ, а жители, в свою очередь, жаловались на огромные несуществующие долги, которые присылали им газовики.

После этого в централизованном порядке газ подавать перестали, а начали обеспечивать людей газовыми баллонами по льготной цене. Однако жители махалли «Мукими» последние два месяца не видели и газовых баллонов. Говорят, не работает заправочная станция.

Как вернуться к нормальной жизни?

Многие местные жители считают, что пора вернуться к нормальному газоснабжению. А причиной «лишних» счетов называют то обстоятельство, что высокое начальство в Баяутском районе бесплатно отапливает государственным газом свои теплицы.

Вот газовики и перебрасывают сожженные теми деньги на простых людей. Людей, у которых и так нет ни денег, ни работы.

Причем проблему можно было бы легко решить.

В той же махалле «Центральная» много лет простаивает большой консервный завод, где есть огромный холодильник для хранения овощей и фруктов.

И простаивает он как раз из-за отсутствия газа, воды и электричества. Навели бы власти порядок с этой инфраструктурой, и, глядишь, у людей бы опять появились и работа, и деньги.