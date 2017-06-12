Узбекский кишлак Баяут: свет дали, как с водой и газом?

После публикации Ц-1 во всем Баяутском районе Сырдарьинской области электричество есть круглосуточно, а на днях начат ремонт автотрассы Баяут – Гулистан.

Когда в домах у жителей кишлака Первый Баяут Баяутского района Сырдарьинской области Узбекистана электричество стали давать не урывками, а постоянно, они сначала не поверили своим глазам.

Но особо не удивлялись, быстро придя к мысли, что давно пора… По крайней мере праздника никто по этому поводу не устраивал и дифирамбы властям не пел.

В репортаже Ц-1 от 26 мая на примере махалли Мукими кишлака Первый Баяут сообщалось о проблемах жителей: на семь улиц здесь всего один кран, свет дают только утром и вечером по два часа, а газовые трубы отрезали и продали в соседние махалли.

Виртуальная приемная прислала делегацию

В начале июня в кишлак Первый Баяут пожаловала делегация из виртуальной приемной президента Узбекистана, на встречу с которой были приглашены активы махаллей Мукими, Бобо Умурзаков и Муминабад, а также представители Баяутского районного хокимията и подчиненных ему коммунальных служб.

Оказалось, что кроме публикации Ц-1 представителей виртуальной приемной приехать с инспекцией заставило обращение одной из жительниц кишлака, рассказавшей, как ее семья из 15 человек ютится в трехкомнатном доме.

Зачем нужны газовые трубы?

На собрании комиссия, местные власти и жители попытались разобраться в проблемах кишлака.

Представители райгаза заявили, что в некоторых махаллях люди не платили за газ, выражая претензии по поводу начисления огромных несуществующих задолженностей, вот им газ и отключили.

Зато два года назад сроком на пять лет был заключен договор на поставки газовых баллонов.

Их привозят на специальной машине и по льготной цене в 12 тысяч сумов за 100-литровый баллон вместо 50 тысяч, если его покупать по коммерческой цене.

Народ платит за замену баллонов (два на одну семью) сразу и наличными, никаких проблем с задолженностями больше нет, поэтому вроде и грех жаловаться.

Вода будет

А сотрудники водоканала проинформировали собравшихся о том, что через два года в Баяут проведут трубопровод из Зааминского района соседней Джизакской области.

И этот трубопровод обеспечит водой весь район, в том числе и махаллю Бобо Умурзаков, которая пока пользуется привозными автоцистернами.

Дорогу уже строят

Зато представители автодорожной службы сделали жителям кишлака подарок: пообещали отремонтировать автотрассу Баяут – Гулистан, которая, как и дорога в махалле Мукими, тоже напоминает стиральную доску.

И, как утверждают местные жители, ответили за свои слова: уже несколько дней на трассе трудятся рабочие, производящие ямочный ремонт дороги при помощи ручного катка.

Сделали и персональный подарок заявительнице в виртуальную приемную – ей дали работу на местном хлопкозаводе и, ввиду отсутствия жилья в махалле Центральная, выделили под кредит новую трехкомнатную квартиру в городе Гулистане.

Теперь женщина по договору с хлопкозаводом будет шить рукавицы и, таким образом, 15 лет рассчитываться за квартиру.

Но шланги вместо кранов «не заметили»

Правда, жители махали Мукими, порадовавшись за односельчанку и ремонт автотрассы, особой пользы для себя в этом собрании не увидели.

Несмотря на появление «круглосуточного» электричества, насос на водонапорной башне включают, как и раньше, на два-три часа утром и вечером.

Власти говорят, что для постоянной работы насоса нет оснований, так как в махалле не все платят за холодную воду, хотя сумма и небольшая – всего 1800 сумов с одного человека в месяц.

Но люди недоумевают: за что платить, если оба крана и не краны совсем, а просто куски шлангов, причем один из них установлен прямо в русле канала и нередко тонет в проточной воде?

Однако на собрании о том, чтобы на семь улиц махалли Мукими поставить хотя бы два нормальных железных крана с закрывающимся вентилем, никто даже не заикнулся…