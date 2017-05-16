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    «Узбекский Мейдофф» – Ахмад Турсунбаев – готов предстать перед судом

    В суде Чиназского района Ташобласти в ближайшие дни начнется процесс против Ахмада Турсунбаева, создателя узбекской финансовой пирамиды, обещавшей удвоить любую сумму вкладов.

    Ахмад Турсунбаев из Чиназа Ташобласти; фото: youtube
    Ахмад Турсунбаев из Чиназа Ташобласти; фото: youtube

    Правоохранительные органы Узбекистана при аресте предпринимателя Ахмада Турсунбаева в 2016 году в Чиназском районе Ташкентской области изъяли значительную сумму наличных денег.

    По данным местных СМИ, было конфисковано более 13 млрд сумов и порядка 12 млн долларов США. И львиная доля этой суммы принадлежала людям, добровольно отдавших деньги Турсунбаеву в надежде, что через некоторое время благодаря его предпринимательскому и инвесторскому таланту он возвратит им удвоенную сумму.

    В одном из видеофильмов, снятых в Узбекистане о Турсунбаеве, говорится, что начатый им примерно пять лет назад бизнес в Чиназском районе Ташобласти стал настолько популярным и востребованным, что некоторые люди простаивали в очередях по двое суток, чтобы отдать ему свои деньги, ценные вещи, включая личное авто и даже скот.

    Сотрудники предпринимателя, среди которых числились и его родственники, рассказывали, что в течение дня фирма Турсунбаева могла принимать до ста и более посетителей.

    И схема работала. По словам коллег предпринимателя, при обращении вкладчиков за своими деньгами им на самом деле возвращали сумму, вдвое превышающую первоначальный вклад. Вдвое дороже рыночной цены на фирме Турсунбаева оценивался и скот, и транспорт.

    Как рассказывал сам Турсунбаев, его схема была проста, он действовал так же, как создатель самой крупной финансовой пирамиды в истории – американец Бернард Мейдофф, осужденный в 2009 году на 150 лет лишения свободы: деньги новых вкладчиков он использовал для расплаты с ранними.

    И так же, как Мейдофф, в один день достиг момента, когда денег поддерживать схему стало не хватать. А вскоре начали появляться разочарованные и почувствовавшие себя обманутыми и ограбленными люди. И пирамида начала распадаться.

    Но не все вкладчики готовы сегодня осудить предпринимателя. В интервью Ц-1 Мамлакат Муминова из Мархаматского района Андижанской области Узбекистана говорит, что рассчитывала на помощь Турсунбаева и уверена, что ее бы он не обманул.

    Женщина хотела создать на заработанные в России деньги производство по пошиву обуви.
    Объединившись с предпринимателем из Китая, она намеревалась найти для запуска производства 80 тысяч долларов США, но в наличии была лишь половина нужной суммы.

    Чтобы деньги чудесным образом удвоились, по словам Муминовой, она передала 42 500 долларов США Турсунбаеву. Но после его ареста все средства были конфискованы в пользу государства.

    Женщина убеждена, что Турсунбаев никого не хотел обмануть, и даже обратилась в Народную приемную президента Узбекистана с просьбой о реабилитации предпринимателя, который, по ее мнению, заслужил доверие людей.

    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция в Узбекистане, Экономика Узбекистана
    Теги: Ахмад Турсунбаев Ташкентская область финансовая пирамида Чиназ
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