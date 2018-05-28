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    УзЛиДеП – за выдвижение Шавката Мирзиёева на Нобелевскую премию мира

    С идеей выдвинуть президента РУз Шавката Мирзиёева на Нобелевскую премию мира выступил депутат Наманганского областного Кенгаша народных депутатов Олимжон Тухтаназаров.

    Шавкат Мирзиёев празднует победу после выборов 4 декабря 2016 года; фото: УзЛиДеП
    Шавкат Мирзиёев празднует победу после выборов 4 декабря 2016 года; фото: УзЛиДеП

    50-летний член правящей Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) работает режиссером на одном из каналов Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

    Депутат предлагает выдвинуть президента Мирзиёева на Нобелевскую премию в нескольких номинациях, пишет «Озодлик». 

    «Он заслуживает эту награду и в номинации по литературе, поскольку президент уделяет большое внимание развитию литературы. Он может быть удостоен премии за выдающийся вклад в области укрепления мира, так как в Узбекистане царит мир. Он обратил внимание на отечественную журналистику и открыл специальный университет», перечислил заслуги главы государства Тухтаназаров.

    27 апреля партийный актив УзЛиДеП выдвинул предложение о присуждении президенту высшей государственной награды – «Герой Узбекистана». За месяц это предложение набрало более десяти тысяч голосов на портале коллективных обращений «Менинг фикрим» (Мое мнение), и теперь будет рассматриваться в Олий Мажлисе.

    В соседнем Казахстане главу государства Нурсултана Назарбаева за добровольное ядерное разоружение и миротворческие инициативы выдвигали на Нобелевскую премию мира семь раз.

    Нобелевская премия мира престижная награда, которая вручается за достижения в укреплении мира. Номинанты утверждаются в октябре, а уже к концу года становится известен лауреат.

    В разные годы обладателями награды становились Мартин Лютер Кинг, Андрей Сахаров, Мать Тереза, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела и другие видные деятели и организации, выступающие за мирное решение проблем.

    Темы: Реформа Узбекистана, Узбекистан после Каримова, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Нобелевская премия мира УзЛиДеП Шавкат Мирзиеев
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