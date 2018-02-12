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    В Андижане начинается суд над активистом общества «Эзгулик»

    Кувинский районный суд Ферганской области сегодня начинает слушания по делу председателя общества «Эзгулик» в Андижанской области Мусаджона Бабаджанова о «религиозном экстремизме».

    Общество прав человека Узбекистан "Эзгулик"
    Общество прав человека Узбекистан «Эзгулик»

    Бабаджанов отправится в суд из своего дома. Несмотря на серьезные обвинения: ему инкриминируется статья 244 части 1 и 2 Уголовного кодекса Узбекистана – «Организация религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских либо других запрещенных организаций и участие в них», – правозащитник не был взят под стражу.

    На вопрос, боится ли он начинающегося процесса, Бабаджанов уверенно отвечает: «Нет, я не виновен».

    По словам активиста, будучи востоковедом, он хранил в своем компьютере материалы об исламе, кроме того, сам писал статьи и книги о религии и религиозном экстремизме. Поэтому вменять ему в вину тот факт, что в его компьютере была найдена религиозная литература, – «это абсурд».

    Тем не менее активисту известно, что в Узбекистане на протяжении последних 20 лет тысячи граждан были брошены в тюрьмы на сроки от 10 до 20 лет лишения свободы по обвинению в религиозном экстремизме.

    Можно ли говорить, что в Узбекистане продолжается борьба с независимой религиозной практикой? На этот вопрос Бабаджанов отвечает: «Очевидно, да, причем по-прежнему несправедливая».

    О том, что он сам является фигурантом уголовного дела, Бабаджанов узнал 6 октября 2017 года, когда в его дом пришли два сотрудника милиции, представившиеся по именам: Джавланбек и Акмалджан.

    Затем мужчины заявили, что в компьютере некой 26-летней Нилуфар Уриновой они нашли религиозную литературу, которая, по словам девушки, принадлежала Бабаджанову.

    Затем конфискации были подвергнуты и компьютер активиста, в котором, по данным следствия, были обнаружены работы «История пророка», и 24 аудиофайла лекций Абдуллаха домуллы из Кыргызстана.

    Эти произведения судебной литературоведческой экспертизой были признаны религиозно-фундаменталистскими.

    Если обвинения, выдвинутые следствием против Мусаджона Бабаджанова, найдут свои
    подтверждения в суде, то его могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии, Права человека в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: Мусаджон Бабаджнов религиозный экстремизм Узбекистан Эзгулик
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