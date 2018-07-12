В Андижане осудили владельца кафе, отравившего мороженым более тысячи человек

Бозский райсуд Андижанской области осудил на два года условно директора кафе «МАКС» в Шахриханском районе, где в прошлом году отравились свыше тысячи человек.

Осужденный Джахангирмирзо Бултирбоев занимался продажей мороженого с 2015 года, отмечает Xabar.uz. По данным Андижанского областного центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, он не создал условий для мытья и дезинфекции посуды и помещений, в которых находились фризерные установки.

Массовое отравление мороженым произошло в мае 2017 года. Тогда 1073 человека обратились к медикам, из них 200 посетителей кафе госпитализировали, включая пятерых в тяжелом состоянии.