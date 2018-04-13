В Андижанской области пропал аксакал… Бороться за землю теперь некому

В водах Асакинского сброса Андижанской области найден труп мужчины – якобы это тело 75-летнего Шамсиддина Абдулхаева, предавшего огласке отъем земли у его односельчан.

Шамсиддин Абдулхаев, ветеран труда и житель схода граждан махалли «Маданий мехнат – 2» Алтынкульского района Андижанской области Узбекистана, пропал примерно месяц назад.

Неделю назад в водах Асакинского сброса был обнаружен труп мужчины. Работники судмедэкспертизы Андижана утверждают, что это тело Абдулхаева. Но родственники аксакала от него отрекаются, поскольку, по их словам, показанный им труп – это тело молодого человека с усами.

А Абдулхаев никогда не имел усов, более того, ему было 75 лет.

Жители махалли «Маданий мехнат – 2» (другое название: кишлак Маслахат), хорошо знавшие аксакала, в разговоре с Ц-1 делятся, что причиной исчезновения Абдулхаева могла стать лишь возглавляемая им кампания против передачи общих для села земель под единоличное фермерское хозяйство.

Один из жителей говорит, что земельный спор затрагивает интересы руководства не только Алтынкульского района, но и Андижанской области, поэтому неким лицам хочется, чтобы Абдулхаева больше не было, а его родственники – смирились бы с его утратой и похоронили вместо него неизвестного молодого человека.

Эта история началась примерно год назад. В мае 2017-го в областной газете «Андижонома» было опубликовано письмо жителей схода граждан махалли «Маданий мехнат – 2» Алтынкульского района.

Авторы письма, а его подписали 390 человек, сообщали о несправедливости, творящейся, по их мнению, со стороны местных властей.

Дело в том, что годами еще деды жителей кишлака Маслахат осваивали бросовые земли в пойме протекающей возле них реки Карадарья и выращивали там рис.

Но весной 2015 года, когда дехкане, как обычно, приступили к посевной, появился какой-то человек, который потребовал немедленно прекратить работы и покинуть земли.

Когда дехкане спросили, кто он такой и на каком основании требует прекратить здесь посадку риса, он заявил, что является фермером, а эти земли принадлежат ему.

После долгих препирательств и разборок на место в окружении своих приближенных пришел председатель схода граждан «Маданий мехнат – 2» Дильшод Эргашев вместе с тем самым новоявленным хозяином земли Анваром Исроиловым.

Он подтвердил, что отныне земли принадлежат Исроилову и тот, кто хочет заниматься рисоводством, может с ним заключить соответствующий договор на их использование.

А еще через некоторое время выяснилось, что такой договор обойдется в 2,5 млн сумов (по нынешнему курсу – 308 долларов США) за один гектар.

Сельчане не согласились на такие условия и стали искать справедливости и защиты в разных инстанциях.

Но везде дехкане слышали в ответ, что они должны договориться и работать с фермером.

А 19 августа 2015 года в районной газете было опубликовано объявление о проведении конкурса на создание рисоводческого фермерского хозяйства на этих самых землях.

Следовательно, фермер Исроилов говорил неправду, когда утверждал, что более 80 гектаров земли принадлежат ему?

Некоторые сельчане тоже изъявили желание участвовать в тендере и подали необходимые документы. Но в назначенные сроки торги не состоялись, и в итоге «победителем» оказался все тот же Исроилов.

И снова начались хождения маслахатцев в поисках правды по различным инстанциям, жалобы и заявления.

Но приехавший к сельчанам сотрудник Андижанской областной прокуратуры Ойбек Каримов заявил, что все это время сельчане пользовались данной землей незаконно.

Оказалось, что если следовать закону, то они должны были все эти годы платить налог за землю. А посему представитель областной прокуратуры посоветовал прекратить писать жалобы. Ведь фермер Исроилов и принадлежащие ему почти 40 гектаров земли находятся под защитой закона.

Однако сельчане склонны считать, что Исроилов выиграл тендер и на его стороне «закон», потому что он однокашник и друг Улугбека Салибаева, работавшего первым заместителем хокима, а впоследствии исполняющим обязанности хокима Алтынкульского района.

Говорят, что он к тому же – односельчанин и родственник бывшего первого заместителя начальника райотдела внутренних дел Умида Шаробиддинова.

Сомневаются жители и в справедливости выборов руководителя схода граждан махалли, в результате которых ее возглавил неоднократно судимый Дильшод Эргашев.

Но теперь борьба за землю обрела другой поворот. Сельчане потеряли своего лидера – аксакала Шамсиддина Абдулхаева, исчезновение которого они связывают прежде всего с борьбой за землю.

Дехкане недоумевают, чего добиваются власти, требуя захоронения вместо аксакала Абдулхаева неизвестного молодого человека?