В Бухаре дочери поэта Юсуфа Джумы грозят арестом

Милиция Каракульского района Бухарской области требует от Ферузы Юсуфжон кизи прописки, иначе грозит арестом, но готовый ее прописать дядя – не в счет…

38-летняя дочь известного узбекского поэта-диссидента Юсуфа Джумы находится под новым шквалом давления со стороны милиции Каракульского района Бухарской области, где она проживает.

Как сообщила Феруза Юсуфжон кизи Ц-1, на прошлой неделе к ней домой пришел инспектор профилактики Руслан Файзиев, который заявил женщине, что она может быть арестована, если в ближайшие дни не пропишется.

Файзиев сказал, что Юсуфжон кизи находится в Узбекистане уже шесть месяцев, нарушая порядок проживания. Если она и дальше будет преступать закон, то по представлению Каракульского районного отдела внутренних дел (РОВД) будет привлечена к административной ответственности.

«В течение нескольких дней я должна прописаться у кого-то из родственников, при этом поставлено условие: только у близкого родственника», – рассказывает Феруза.

При этом у женщины есть нотариально заверенное согласие ее дяди на оформление прописки в его доме, но в РОВД этот документ не приняли, сославшись на то, что близкими родственниками считаются родители, дети, сестры и братья, а также супруги.

«А что делать, если их у меня нет?» – возмущается в беседе с журналистом Феруза.

15 марта Ц-1 писал о положении Ферузы Юсуфжон кизи. В 2011 году она вместе с отцом Юсуфом Джумой была депортирована из Узбекистана, их согласились принять Соединенные Штаты Америки.

При этом ее отец предпринял путешествие в США прямо из узбекской тюрьмы. В 2008 году после проведенной им серии акций за отставку тогдашнего президента страны Ислама Каримова его осудили на пять лет лишения свободы.

Перед высылкой из страны всем членам семьи Джумы власти Узбекистана выдали новые паспорта с недельным сроком действия — с 14 по 21 мая 2011 года.

Осенью 2018-го Феруза решила вернуться домой вместе с подросшим сыном, так как в Узбекистане у нее остался муж, а прижиться в США ей так и не удалось.

Но на родине она узнала, что была лишена гражданства. Местные правоохранительные органы постоянно угрожали женщине депортацией.

По ее словам, после материала Ц-1 и огласки ее положения давление на нее только усилилось.

«Я обеспокоена за свою судьбу и судьбу своего ребенка», – говорит она.