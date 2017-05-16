В Бухаре готовятся к фестивалю «Шелк и специи-2017»

Уже знойная Бухара готовится к самому масштабному событию в туристической сфере города – фестивалю «Шелк и специи-2017», который пройдет с 26-го по 28 мая.

Организаторы XVI ежегодного международного Бухарского фестиваля «Шелк и специи» уже приступили к активной подготовке и рассчитывают удивить его гостей.

Что нового ждать от фестиваля?

В этом году в программу фестиваля внесли небольшие изменения. В данное время обсуждается возможность привлечения к участию в фестивале Национального симфонического оркестра Узбекистана.

Отдельной, более широкой и масштабной программой в этот раз планируется организовать конкурс модельеров и показ мод. В нем, как и прежде, ожидается участие представителей индустрии моды Узбекистана и других стран.

Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом с красочным фейерверком в самом сердце старого города – на площади Пои Калян.

Приманка для туристов

Фестиваль является самым масштабным событием в туристической сфере Бухары и призван увеличить привлекательность региона. По данным Бухарского территориального управления Госкомитета по развитию туризма, ежегодно фестиваль посещают порядка пяти тысяч туристов.

Как считает представитель созданного в этом году постоянно действующего оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля Ботир Норбоев, определенные достижения в рамках целей фестиваля уже достигнуты.

«В сезон фестиваля интерес туристов к Бухаре значительно возрастает. С этой точки зрения он уже достиг своих целей. Но в данное время наблюдается повышенный интерес путешественников к странам Центральной Азии. В этом плане у фестиваля еще есть нераскрытый потенциал», – говорит Норбоев.

По мнению специалиста, таких мероприятий должно быть больше, так как это один из распространенных методов привлечения туристов.

Туристический бренд Бухары

За многие годы фестиваль «Шелк и специи» стал своеобразным туристическим брендом Бухары, площадкой развития туризма и пропаганды культурного наследия узбекского народа.

В рамках фестиваля проходит демонстрация школ бухарской миниатюры и гиждуванской керамики, бухарских мастеров чеканки и рукоделия, ручного ткачества шелковой ткани (икат), шелкового ковра, золотого шитья и ювелирных изделий.

Основные действия фестиваля разворачиваются у знаменитого архитектурного комплекса Ляби-хауз, где все три фестивальных дня проходит ярмарка hand-made изделий народных мастеров со всех регионов Узбекистана и из-за рубежа.

«Количество ремесленников, которые на сегодняшний день подтвердили свое участие в мероприятии, уже превышает 150 человек. Это представители Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии, России и других стран», – сказал Норбоев.

Туристы и зарубежные гости в течение этих дней смогут ближе познакомиться с традициями страны, яркой палитрой национальных костюмов, танцев, попробовать самые разнообразные национальные блюда, приготовленные мастерами-кулинарами узбекской кухни…

В рамках фестиваля 27 мая пройдет международная научно-практическая конференция на тему «Возможности создания и перспективы развития туристической свободной экономической зоны в Бухаре».

Здесь будет представлен имеющийся туристический потенциал региона, а итоги конференции позволят разработать рекомендации по созданию действенно функционирующего туристического кластера, привлечь к его развитию инвестиции и технологии.