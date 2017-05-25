В Бухаре скончался ветеран ВОВ Гамик Закиев

Сегодня в Бухаре проходят поминки по ветерану, в начале месяца получившему орден Красной Звезды за подвиг во время ВОВ и благодарность от президентов РФ и РУз.

25 мая в Бухаре родные и близкие Гамика Закиева проводят по восточному обычаю поминки – семь дней. Отдать дань памяти ветерану придут родственники и знакомые.

Гамик Закиев ушел из жизни в минувшую пятницу, 19 мая, на 92-м году жизни. Буквально за две недели до этого он попал в больницу, где перенес два инсульта. После второго – врачи оказались бессильны спасти ветерана.

Похороны прошли на следующий день, 20 мая, на одном из кладбищ города.

1 мая ветеран Великой Отечественной войны Гамик Закиев получил орден Красной Звезды за подвиг, совершенный в 1944 году. Тогда ему пришлось возглавить операцию, от которой зависело дальнейшее продвижение войск Красной армии.

О том, что награда так и не нашла своего героя, прошлым летом случайно узнал сосед Закиева, когда искал в Сети информацию о своем деде, также участнике ВОВ. Когда об этом стало известно родным орденоносца, внучка Закиева – Лизия обратилась в областное управление по делам обороны.

Награду ветерану, которая шла к нему 73 года, вручил военный атташе Посольства РФ в Узбекистане полковник Сергей Чернышев.

Вместе с заместителем министра обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Ташматовым они передали фронтовику поздравления от президентов двух стран.

Буквально через несколько дней после этого волнительного события Гамик Григорьевич попал в больницу.