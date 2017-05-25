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    В Бухаре скончался ветеран ВОВ Гамик Закиев

    Сегодня в Бухаре проходят поминки по ветерану, в начале месяца получившему орден Красной Звезды за подвиг во время ВОВ и благодарность от президентов РФ и РУз.

    Гамик Закиев 1 мая 2017 года с орденом Красной Звезды за подвиг 1944 года; фото: Ц-1
    Гамик Закиев 1 мая 2017 года с орденом Красной Звезды за подвиг 1944 года; фото: Ц-1

    25 мая в Бухаре родные и близкие Гамика Закиева проводят по восточному обычаю поминки – семь дней. Отдать дань памяти ветерану придут родственники и знакомые.

    Гамик Закиев ушел из жизни в минувшую пятницу, 19 мая, на 92-м году жизни. Буквально за две недели до этого он попал в больницу, где перенес два инсульта. После второго – врачи оказались бессильны спасти ветерана.

    Похороны прошли на следующий день, 20 мая, на одном из кладбищ города.

    1 мая ветеран Великой Отечественной войны Гамик Закиев получил орден Красной Звезды за подвиг, совершенный в 1944 году. Тогда ему пришлось возглавить операцию, от которой зависело дальнейшее продвижение войск Красной армии.

    О том, что награда так и не нашла своего героя, прошлым летом случайно узнал сосед Закиева, когда искал в Сети информацию о своем деде, также участнике ВОВ. Когда об этом стало известно родным орденоносца, внучка Закиева – Лизия обратилась в областное управление по делам обороны.

    Награду ветерану, которая шла к нему 73 года, вручил военный атташе Посольства РФ в Узбекистане полковник Сергей Чернышев.

    Вместе с заместителем министра обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Ташматовым они передали фронтовику поздравления от президентов двух стран.

    Буквально через несколько дней после этого волнительного события Гамик Григорьевич попал в больницу.

    Источник:Ц-1
    Темы: Вооруженные силы Узбекистана, Необыкновенный Узбекистан!
    Теги: WWII. ветераны ВОВ Бухара Великая отечественная война
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