В бухарском Каракуле не хватает детсадов, учителей и врачей

Узбекистанские парламентарии, побывавшие по приказу президента в Каракульском районе Бухарской области, выявили нехватку детских садов, учителей и врачей.

Итоги поездки депутатов Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана в Каракульский район Бухарской области были опубликованы в местной прессе 14 июня.

Как сообщается, депутаты выявили серьезные проблемы практически в каждой сфере вверенного им для проверки края и проживающих там более 145,3 тысячи человек.

Школы – без ремонта, детсадов мало

Пожалуй, одной из самых важных из них стала сфера народного образования.

Материально-техническая база многих школ не соответствует современным требованиям, наблюдается серьезная нехватка учителей, 16 школ нуждаются в капитальном ремонте, в десяти из них дети не могут заниматься физкультурой из-за отсутствия спортзалов.

Серьезную озабоченность депутатов вызвала ситуация с дошкольным образованием, которым охвачено лишь 17 процентов детей, проживающих в районе.

Во многих детских садах нарушаются санитарно-гигиенические нормы, они снабжаются некачественными продуктами питания.

Врачей не хватает

Парламентарии столкнулись и с нехваткой в районе квалифицированных врачей. Сельские врачебные пункты обеспечены медикаментами первой необходимости лишь на 38 процентов, медперсонал работает спустя рукава, а отделения скорой помощи нуждаются в срочной модернизации.

Вопрос нехватки кадров в сфере здравоохранения касается не только Каракульского района.

По мнению и.о. ректора Бухарского государственного медицинского института Сиддика Олимова, эта проблема тормозит развитие сферы в целом по области.

По его словам, Бухарская область нуждается в 722 врачах. Больше всего специалистов необходимо как раз в Каракуле – 143. При этом ответственные лица медицинских объединений равнодушно относятся к решению этого вопроса.

«Остается низким уровень оказания патронажных услуг населению. Сельских врачебных пунктов это касается в первую очередь. В связи с этим в отдаленных районах наблюдается увеличение случаев заболевания вирусным гепатитом, туберкулезом и другими болезнями», – сказал корреспонденту Ц-1 Олимов.

Дороги и вода

По словам депутата Олий Мажлиса Назира Собирова, сельчане недовольны состоянием местных дорог, больше половины которых нуждаются в ремонте.

Он уверен: проблему помогло бы решить восстановление ныне бездействующего асфальтового завода, построенного в районе в 1983 году.

Местные жители пожаловались также и на проблемы с водоснабжением, что является серьезным препятствием на пути развития сельского хозяйства. Например, десятки семей из села Чаткаш не могут найти понимания в этом вопросе со стороны местных чиновников с 2014 года.

60 вопросов удалось решить

Все же визит был и результативным: как сообщает бухарская пресса, парламентариям удалось решить на месте свыше шестидесяти проблем.

Ряд инвалидов первой группы обеспечены инвалидными колясками, бесплатными путевками в санатории, жители села Куввача – сжиженным газом.

Ведущие специалисты областных учреждений здравоохранения осмотрели порядка двух тысяч женщин фертильного возраста, около трехсот детей и более 1200 престарелых жителей района.

Результаты изучения были вынесены на обсуждение внеочередной сессии районного Кенгаша народных депутатов, где принял участие председатель Олий Мажлиса Нигматулла Йулдошев.