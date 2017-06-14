В детсадах Узбекистана отменят ясли

Чтобы увеличить количество мест в переполненных узбекских детсадах, туда будут принимать детей с трех лет. Мамы двухлеток возмущены.

Закрытие ясельных групп в садиках активно обсуждается узбекскими родителями малышей в соцсетях.

«Действительно ли в госсадиках закроют ясельные группы? Знакомая ходила в районо, чтобы поставить годовалого сына в очередь, но ей отказали: теперь в садик берут с трех лет», – написала 12 июня Рано А. в фейсбук-сообществе «Ya-мама».

Корреспондент Ц-1 обзвонил несколько детских садов Ташкента. Заведующие говорят, что слышали о таком приказе, но пока официально с ним не ознакомлены.

До 45 детей в группе

«Чтобы попасть в детсад, надо встать на очередь в районо. С июня уже не берут заявок на оформление двухлеток, а с сентября будут принимать только с трех лет. Наши мамы уже пишут в портал президенту, чтобы оставили ясли», – рассказала директор дошкольного образовательного заведения на Чилинзаре.

По ее словам, такое решение принято, чтобы разгрузить переполненные группы с трехлетками – в них собирается до 45 детей.

В Министерстве образования Узбекистана нам не смогли ответить на вопросы, когда будет обнародован указ и что делать мамам, которые не могут себе позволить сидеть в декрете по три года.

Мамы двухлеток не скрывают своего возмущения: пособия по уходу за ребенком платят не всем, и только в течение двух лет с рождения малыша. Рассчитывать на бабушек сложно: в Узбекистане традиционно рано выходят замуж, поэтому и первые внуки у женщины могут появиться уже в 35 лет.

«Я планировала осенью отдать двухлетнюю дочь в сад и выйти на работу – мне не платят пособие, так как считается, что мы с мужем обеспеченные. Но почти вся его зарплата уходит на ипотеку за квартиру. Нам помогают родители, но бабушка с дедушкой не собираются бросать работу: им всего по 45 лет», – чуть не плача, говорит Алена Б., называя отмену яслей новым способом ограничить рождаемость в стране.

До декрета она работала маркетологом и очень переживает из-за возможных проблем с возвращением на работу.

«Моя мама стала бабушкой в 37 лет. Она не уволится, чтобы за внуком смотреть. Иногда внука подбрасываю прабабушке, но ей тяжело с двухлетним сорванцом. Рассчитывали на садик, но теперь не знаю, что делать: частные ясли и няня нам не по карману. Буду говорить с мамами таких же двухлеток, может, будем по очереди сидеть с детьми», – делится Эльвира.

Просят продлить выплату пособий

Также мамы малышей просят власти продлить на год и выплату детских пособий. Сегодня в Узбекистане родители получают денежное пособие в течение двух лет с рождения ребенка – либо от государства, либо от предприятия, где работала мама до декрета.

В первом случае приходится собирать множество справок в махаллинском комитете и доказывать финансовую несостоятельность. Размер пособия – около 300 тысяч сумов (18 долларов по курсу черного рынка. – Ред.)

«Если деток берут в сад с трех лет, то логично и пособие продлить до этого срока. В противном случае, например, мама-одиночка остается без средств к существованию и с ребенком на руках», – говорит Татьяна Ш.