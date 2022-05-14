В Джизаке похитили сына известного правозащитника

Сегодня утром в Джизаке был похищен 15-летний сын местного активиста Уктама Пардаева, юноше затем позволили бежать, но напугать и причинить ущерб его здоровью удалось…

Как рассказывает Ц-1 правозащитник из Джизака Уктам Пардаев, его 15-летний сын Тимур Пулатов учится в 8-ом классе джизакской школы № 1 имени Пушкина.

Сегодня в 8 утра Тимур, как обычно, отправился на учебу в школу, но едва прошел 50-70 метров по родной махалле «Навруз», как с ним поравнялась машины марки «Лада». Из нее неожиданно выскочили двое мужчин, один из них зажал ему рот рукой, другой затолкал в автомобиль,

Юноша в данный момент не может рассказать всех подробностей похищения, но говорит, что машина двигалась в направлении соседнего Фаришского района.

Что было потом Тимур не помнит, в машине он потерял сознание. Когда же очнулся, то обнаружил себя лежащим на земле у заправочной станции. Как выяснилось позже, он находился в Фаришском районе, примерно в 80-90 км от дома.

Мальчику удалось подняться, встав у дороги, он начал голосовать и скоро его подобрала машина, ехавшая в Джизак. Домой школьник вернулся в 16 часов.

Что с ним делали?

«Он очень бледный, напуганный, — рассказывает взволнованным голосом отец, правозащитник Уктам Пардаем, — жалуется на боли в ногах, говорит, что ему больно наступать, ходить».

В момент написания статьи Пардаев с сыном ехали в местную больницу в Джизаке для обследования, после они намерены обратиться с заявлением в милицию.

По мнению Уктама Пардаева, похищение сына может быть связано с его правозащитной деятельностью и быть актом устрашения. Активист многие годы испытывал самые разные формы давления со стороны властей Узбекистана, во времена первого президента страны Ислама Каримова он неоднократно подвергался арестам, сидел под домашним арестом, страдали и его ближайшие родственники.

Снова давление?

С приходом к власти в 2016 году нового лидера Шавката Мирзиёева с преследованиями активистов в стране вроде как было покончено, но в последние полгода, по словам Пардаева, давление усилилось. Он рассказывает, что в январе неизвестные пробрались в его дом и сняли жесткий диск с его компьютера. Вернуть его и восстановить технику ему так и не удалось. 5 мая активист опубликовал пост в facebook, что начал подвергаться давлению со стороны местных властей, он ощущает слежку, контроль…

«Мы занимаемся мониторингом положения в стране, сотрудничаем с международными организациями, в частности со Всемирным банком, возможно, кому-то это не нравится», — делится своим мнением Уктам.

Тем не менее активист замечает, что раньше, несмотря ни на что, но детей не трогали, теперь же, возможно, что и они станут мишенью для устрашения и давления…

Ц-1 продолжит следить за развитием ситуации с Уктамом Пардаевым и его сыном Тимуром Пулатовым.

Ц-1