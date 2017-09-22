В Джизакской области студентов начали вывозить с хлопка

В Джизакской области Узбекистана студентов региональных вузов спешно вывозят с хлопковых полей. Ранее премьер-министр поручил освободить от уборки медиков и педагогов.

22 сентября на учебу вернулись все студенты Джизакского государственного педагогического института, принимавшие участие в хлопковой кампании.

По данным Ц-1, демобилизация будущих педагогов происходила в два этапа. Первая часть студентов вернулась в Джизак 21 сентября, вторая – утром 22 сентября.

Вслед за ними на учебу вернулись студенты Джизакского политехнического института, которые собирали хлопок в Зарбдорском районе области.

По словам учащихся, вечером 21 сентября в каждом штабе хлопкоуборочной кампании прошли собрания, на которых им объявили о возвращении в Джизак. Студенты вузов с восторгом встретили эту новость.

Студенты связали свое возвращение к учебе с решением президента Шавката Мирзиёева, который 18-20 сентября принимал участие в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Именно после его слов об искоренении принудительного труда в Узбекистане с трибуны Генассамблеи в стране пошла волна демобилизации студентов, медиков и педагогов.

Ранее Ц-1 со ссылкой на Kun.uz сообщил о вывозе работников сферы образования и медицины с хлопковых полей. Об этом распорядился премьер-министр Абдулла Арипов в рамках экстренного видеоселекторного совещания вечером 21 сентября.

Глава правительства поручил демобилизовать студентов, учителей и медиков с хлопкоуборочной кампании до 17:00 22 сентября.

Что примечательно, студентов, врачей и учителей стали массово отправлять на хлопок до поездки президента в США.

Хотя в августе правительство запретило привлекать к сбору хлопка несовершеннолетнюю молодежь, сотрудников сфер здравоохранения и образования. Местные власти требовали от учащихся вузов и работников бюджетных организаций подписывать расписки о добровольном участие в сборе хлопка.