В Джизакской области студентов начали вывозить с хлопка

В Джизакской области Узбекистана студентов региональных вузов спешно вывозят с хлопковых полей. Ранее премьер-министр поручил освободить от уборки медиков и педагогов.
22 сентября на учебу вернулись все студенты Джизакского государственного педагогического института, принимавшие участие в хлопковой кампании.
По данным Ц-1, демобилизация будущих педагогов происходила в два этапа. Первая часть студентов вернулась в Джизак 21 сентября, вторая – утром 22 сентября.
Вслед за ними на учебу вернулись студенты Джизакского политехнического института, которые собирали хлопок в Зарбдорском районе области.
По словам учащихся, вечером 21 сентября в каждом штабе хлопкоуборочной кампании прошли собрания, на которых им объявили о возвращении в Джизак. Студенты вузов с восторгом встретили эту новость.
Студенты связали свое возвращение к учебе с решением президента Шавката Мирзиёева, который 18-20 сентября принимал участие в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Именно после его слов об искоренении принудительного труда в Узбекистане с трибуны Генассамблеи в стране пошла волна демобилизации студентов, медиков и педагогов.
Ранее Ц-1 со ссылкой на Kun.uz сообщил о вывозе работников сферы образования и медицины с хлопковых полей. Об этом распорядился премьер-министр Абдулла Арипов в рамках экстренного видеоселекторного совещания вечером 21 сентября.
Глава правительства поручил демобилизовать студентов, учителей и медиков с хлопкоуборочной кампании до 17:00 22 сентября.
Что примечательно, студентов, врачей и учителей стали массово отправлять на хлопок до поездки президента в США.
Хотя в августе правительство запретило привлекать к сбору хлопка несовершеннолетнюю молодежь, сотрудников сфер здравоохранения и образования. Местные власти требовали от учащихся вузов и работников бюджетных организаций подписывать расписки о добровольном участие в сборе хлопка.