«В гости» к Мирзиёеву – штрафы и тумаки от службы безопасности

22 человека в воскресенье, 27 мая, направлялись к резиденции президента Шавката Мирзиёева в Ташкенте, но были задержаны милицией – четверо оштрафованы, две женщины побиты.

Как рассказывают «ходоки», жители разных регионов Узбекистана, пострадавшие от нарушений прав человека, когда утром 27 мая в составе 22 человек они направились к резиденции президента Шавката Мирзиёева в Ташкенте, за ними сразу поехали милицейские машины.

Затем милиционеры настоятельно предложили людям, ищущим справедливости у президента, сесть в специальный автобус. После чего всех отвезли в 8-е отделение милиции, рядом с массивом «Карасу», где и располагается резиденция президента.

Там «ходоков» попросили подождать и заверили, что скоро приедут сотрудники Народной приемной президента, которые решат все проблемы.

Половина граждан поверили. А восемь человек, в том числе Зульфия и Аделя Худайбергановы, жительницы Хорезмской области, являющиеся женой и тещей журналиста Узбекской службы радио «Свобода» в Чехии, решили продолжить свой поход к резиденции Мирзиёева.

По словам Зульфии, когда они дошли до ворот резиденции, то президентская охрана стала их выгонять, но они попросили, чтобы глава государства вышел к ним и выслушал их просьбы.

Тогда двое неизвестных лиц в штатском дали милиции команду: применить силу и всех задержать.

«Мы с мамой хотели уже уйти домой, но милиционеры стали с нами драться, – Зульфия показывает синяк на плече. – В итоге маму увезла «скорая помощь», а меня и остальных шесть человек доставили обратно в 8-е отделение милиции».

Суд был скорым…

Задержанных добавили к остальным «ходокам». Как выяснилось, из Народной приемной к ним так никто и не приехал. После чего всех попросили пройти в отделение милиции.

Но, видимо, убедившись, что представители президента не приедут, сотрудники милиции отпустили по домам большинство задержанных.

Оставили только трех женщин и одного мужчину – Гульбахор Каримбекову, Муниссу Очилову, Зульфию Худайберганову и Бобура Шарипова.

Эту четверку продержали в милиции еще два часа. После чего пообещали отвезти для разбирательства в Мирзо-Улугбекское РУВД (районное управление внутренних дел). Но отвезли в суд Мирзо-Улугбекского района.

Часть из 22 «ходоков» шедших «в гости» к Мирзиёеву, пришли к зданию суда, чтобы поддержать своих сотоварищей. Но их в зал заседаний не пустили, а суд был скорым и несправедливым.

Судья Баходыр Хайдаров, одетый в футболку, даже не дав ознакомиться с делом, оштрафовал задержанных по статье 194 Административного кодекса – «Неподчинение власти» на один размер минимальной заработной платы каждого.

Зачем шли к президенту?

По словам Зульфии Худайбергановой, ее, как и других «ходоков», искать правду у президента Шавката Мирзиёева заставило отчаяние: никто из чиновников не хочет решать их проблемы.

Сама Зульфия постоянно живет в Чехии с мужем – журналистом радио «Озодлик» (его фамилию она на всякий случай просила не называть). Но часто приезжает в гости к матери в Ургенч. У них образовалось много проблем, начиная с 2011 года, когда государство отобрало у них дом и оставило их семью на улице.

Но главная проблема касается истории с братом Зульфии, которого в 2016 году по сфальсифицированному обвинению осудили на 5 лет.

Первую попытку попасть к президенту «ходоки» совершили 20 мая, тогда их было 19 человек.

Но до резиденции они не дошли: были остановлены милицией. Их жалобы выслушали в отделении милиции и переправили на прием к генпрокурору, встреча с которым так и не состоялась.

Среди «ходоков» к президенту – Нигора Амонова из Каспинского района Кашкадарьи, пытающаяся вернуть землю, которую районный хоким отобрал у детей ее погибшей сестры Бибисоат.

Сестра в 2014 году, пытаясь добиться правды, совершила акт самосожжения возле здания хокимията. После смерти Бибисоат осталось двое малолетних детей – за их права сейчас и борется Нигора.

Но местные власти возвращать землю детям не хотят. Неизвестные хулиганы до смерти избили мать Амоновой, а саму Нигору, которую тоже избили, пытались поместить в психбольницу.

Среди жалобщиков оказались даже лица, являющиеся представителями власти. Например, Дильдора Исраилова, начальник станции дезинфекции Учтепинского района города Ташкента, возмущена тем, что районный хокимият отобрал здание у ее организации, не предложив ничего взамен.

А бухгалтер финансового отдела Конимихского района Навоийской области Комил Нуримбетов пытался бороться с коррупцией: писал заявления о расхищении чиновниками сотен миллионов сумов.

Забота о народных деньгах дорого обошлась бухгалтеру: прокурор района возбудил против него уголовное дело за «клевету».