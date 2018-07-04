В Исполкоме МОК появится представитель Узбекистана?

Глава МОК Томас Бах на встрече с президентом Национального олимпийского комитета РУз Умидом Ахмаджановым, прошедшей 3 июля в швейцарской Лозанне, пообещал ему членство в Исполкоме организации.

Сейчас в Исполком Международного олимпийского комитета входят 98 действующих членов.

Бах пообещал Ахмаджанову в 2019 году на общем собрании выдвинуть его кандидатуру в состав Исполкома МОК.

Члены Исполнительного комитета МОК регулярно собираются для обсуждения организационных вопросов. Им принадлежит право выбора страны-хозяйки Олимпийских игр, из-за чего их часто критикуют в предвзятости и коррупции.