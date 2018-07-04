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    В Исполкоме МОК появится представитель Узбекистана?

    Глава МОК Томас Бах на встрече с президентом Национального олимпийского комитета РУз Умидом Ахмаджановым, прошедшей 3 июля в швейцарской Лозанне, пообещал ему членство в Исполкоме организации.

    Томас Бах и Умид Ахмаджанов; фото: НОК РУз
    Томас Бах и Умид Ахмаджанов; фото: НОК РУз

    Сейчас в Исполком Международного олимпийского комитета входят 98 действующих членов.

    Бах пообещал Ахмаджанову в 2019 году на общем собрании выдвинуть его кандидатуру в состав Исполкома МОК.

    Члены Исполнительного комитета МОК регулярно собираются для обсуждения организационных вопросов. Им принадлежит право выбора страны-хозяйки Олимпийских игр, из-за чего их часто критикуют в предвзятости и коррупции.

    Темы: Олимпийские игры, Спорт, Узбекистан
    Теги: Ахмаджанов Бах исполком МОК Узбекистан
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