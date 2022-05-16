В Каракалпакстане начался суд над врачом и исламским активистом

Дело против Алимардона Султанова рассматривает Элликалинский районный суд Каракалпакстана, врач-травматолог обвиняется в разжигании национальной розни и религиозном экстремизме, сообщает ПАУ.

Елена Урлаева, руководитель «Правозащитного Альянса Узбекистана», побывала на судебном процессе против Алимардона Султанова, начавшемся 12 мая в уголовном суде Элликалинского района Каракалпакстана.

По словам правозащитницы, при виде 39-летнего Султанова, она была поражена его физическим и психологическим состоянием. Как рассказал на суде Алимардон, во время следствия его били, над ним издевались, что заставило заявить протест в самой радикальной форме — он нанес себе увечья, порезал руки и живот неизвестно как оказавшимся в его распоряжении лезвием.

Алимардон Султанов, врач-травматолог Элликалинского медобъединения, был арестован 19 января этого года. Ему были предъявлены обвинения по ряду серьезных статей Уголовного кодекса Узбекистана:

Ст 112 часть 3 — «Угроза убийством или применением насилия», 156 часть 2 — «Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды», 173 часть 2 — «Умышленное повреждение или уничтожение имущества», 219 часть 2 — «Сопротивление власти или лицу, выполняющему свой гражданский долг», 244 -1 часть 3 — «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку».

Ни за что

Правозащитница Урлаева убеждена, что арест и начавшийся процесс над Султановым являются актом нетерпимости со стороны властей Каракалпакстана и Узбекистана. Подсудимый, она в этом убеждена, не представлял никакой угрозы, а если и делал какие-то заявления в соцсетях, то скорее проявлял свой прямой характер и свойственный ему максимализм.

В невиновности Султанова убеждены десятки врачей, которые на протяжении нескольких лет работают с ним бок о бок в больнице. Коллеги хотели прийти на суд, чтобы поддержать его, но медицинское начальство неожиданно объявило о проведении собрания и весь коллектив был вынужден на него остаться.

Мать Алимардона Рахима Машарипова участвовала в суде в качестве защитника наряду с адвокатом Уктамом Рахмоновым. После суда она записала видеообращение ко всем добрым людям, в котором говорила, что ее сын ни в чем не виновен и просила всех помочь в его оправдании и освобождении.

Алимардон Султанов, называвший себя активным и горячим мусульманином, до своего ареста со всем пылом и жаром участвовал в жизни своего Элликалинского района, не оставался в стороне от обсуждения и глобальных тем, отдавая при этом предпочтение вопросам притеснения ислама и мусульман.

Реагируя на проблемы с энергоснабжением в Каракалпакстане, он открывал соответствующие группы в Телеграме, привлекая внимание к перебоям то со светом, то с газом в республике.

Кроме того, Султанов активно выступал против тех, кто, по его мнению, являлся «атеистом» и порочил его религию ислам.

Против атеизма

Проживающая во Франции известная правозащитница Мутабар Таджибаева, руководитель «Клуба пламенных сердец», не раз оказывалась мишенью для критики и атак со стороны каракалпакского доктора.

Он обвинял ее в «атеизме», и действительно позволял себе высказывать в ее адрес изощренные угрозы, обещал, к примеру, что под острым лезвием кинжала ее голова слетит с плеч. Досталось и проживающей ныне в Узбекистане активистке Азизе Эшанкуловой, которая, по словам Алимардона, тоже является «атеисткой».

В одной из записей Алимардон говорил, что Ислам — это религия радикальная, она не терпит оскорблений, и каждый мусульманин обязан сразу же объявить джихад в адрес любого, кто посмеет покуситься на его святую веру.

В 2020 году Султанов тоже оказался на скамье подсудимых, тогда его судили в связи с начавшимся во всем мире коронабесием, его привлекли по новой статье 244 часть 5, введенной в Уголовный в кодекс РУз согласно закону, принятому 26 марта 2020 года.

Статья звучит следующим образом: «Распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций».

Алимардон тогда проявил излишнюю осторожность, написав пост в Интернете, что, возможно, в Каракалпакстане идет распространение коронавируса, мол, в Казахстане вирус был диагностирован у нескольких человек, до этого побывавших в его приаральской республике.

Тогда дело обошлось без осуждения на срок лишения свободы, он был оштрафован и отпущен на свободу.

Сложные вопросы…

Дело Алимардона Султанова вызывает полярные точки зрения.

Мутабар Таджибаева убеждена, что он должен ответить на свои экстремистские высказывания и угрозы. Она признается, что обращалась в посольство Узбекистана во Франции с просьбой принять меры против Султанова, угрожавшему ей отрезанием головы.

Елена Урлаева говорит, что врач не представлял никакой угрозы обществу, он лишь проявлял излишнюю эмоциональность, реагируя на высказывания других людей. Кроме того, по мнению лидера ПАУ, нельзя допускать осуждения и лишения свободы человека за высказывания и мнения, зная всю неприглядную правду о правоохранительной и судебной системах Узбекистана.

«Я знаю лишь одно, что Алимардон никого и никогда даже пальцем не тронул, покажите его жертв? Нет у следствия и людей, которых он оскорбил бы по национальному или расовому признаку», — говорит Урлаева.

Суд в Элликалинском районе по делу Алимардона Султанова продолжится 20 мая.