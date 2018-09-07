В Каракалпакстане объявлен в розыск Аман Сагидуллаев

Лидер движения «Алга, Каракалпакстан» объявлен в розыск! В Нукусе и других городах республики развешаны объявления с фото Амана Сагидуллаева с просьбой сообщить о его местонахождении.

51-летний Аман Сагидуллаев, лидер движения «Алга, Каракалпакстан» («Вперед, Каракалпакстан»), проживающий в Норвегии, объявлен в розыск у себя на родине, в Каракалпакстане.

По всей республике, входящей в состав Узбекистана, развешаны объявления, что он обвиняется в совершении ряда преступлений, а именно по статьям Уголовного кодекса: 167 – «Хищение путем присвоения и растраты», 209 – «Должностной подлог».

В ориентировке указываются номера телефонов, по которым можно позвонить, если кому-то станет что-то известно о Сагидуллаеве.

В интервью Ц-1 лидер движения «Алга, Каракалпакстан» говорит, что властям в Республике Каракалпакстан известно, что его нет в стране, но они развесили такие объявления для устрашения людей, которые с ним сотрудничают или же могли познакомиться и начать работу.

Сагидуллаев связывает начавшееся давление (по его словам, о нем как о преступнике сообщают и с экранов ТВ) с попытками его движения организовать в Нукусе акции протеста.

Последняя из них, запланированная на 31 августа, не состоялась, так как до ее начала многие участники были арестованы, большинство активистов захватили в их домах ночью 30 августа.

О местонахождении большинства (люди узнали лишь об исчезновении как минимум пятерых – брата и сестры Ермана и Фариды Искандеровых, Сарбиназ Утепбергеновой, Гульзиры Курбаниязовой и Миригуль Сабуровой) до сих пор практически ничего неизвестно.

Объявилась только 27-летняя Сарбиназ Утепбергенова, студентка Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в Алматы, – лишь вчера, 6 сентября, она вернулась на место учебы и сообщила об этом своему другу.

Рассказывать подробности своего задержания и о месте нахождения студентка не могла, но сообщила, что ее мучили и грозились изнасиловать. С этого момента связь с ней оборвалась, на телефонные звонки девушка не отвечает.

Сарбиназ хотела выйти на акцию протеста 31 августа в связи со сносом в Нукусе ее дома и выплатой ее семье мизерной компенсации, на которую они не смогли приобрести новое жилье.

Аман Сагидуллаев говорит, что на акцию протеста намеревались выйти люди с аналогичными проблемами, которые можно объединить словом «бесправие».

«Мы хотели потребовать свои конституционные права, но из нас делают преступников», – говорит Сагидуллаев.