В Каракалпакстане осуществлен захват российского предприятия

Кунградское СП «Игилик Газ», 51% в котором принадлежал российской нефтегазовой компании, сначала лишили лицензии, потом обанкротили и за копейки продали «своим людям».

Раиса Стрелец, генеральный директор учредителя – ЗАО «СтройТрансГаз-ойл прогресс», специально прилетевшая в апреле из Москвы в Ташкент, была шокирована действиями властей Каракалпакстана.

«Сопоставив хронологическую последовательность всех недоброжелательных действий в отношении СП «Игилик Газ», учредители от российской компании пришли к твердому убеждению, что в интересах местных чиновников осуществлен рейдерский захват предприятия», – утверждает Стрелец.

По ее словам, при этом использовалась «серая схема», в которой отчуждение имущества производилось с содействия государственных должностных лиц.

Нефть – дело доходное

СП «Игилик газ» было образовано в 2004 году, его учредителями выступили ОАО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» и ЗАО «СтройТрансГаз-ойл прогресс».

За счет инвестиций российской компании был построен завод по переработке нефтепродуктов, возведены 28 емкостей для хранения топлива, создана социальная инфраструктура, включающая столовую и гостиничный комплекс.

Общая сумма инвестиционных вложений российского инвестора в «Игилик Газ» составила более 4 миллионов долларов.

Эти вклады для Узбекистана окупились сторицей: СП на протяжении более десяти лет обеспечивало бензином, дизельным топливом и керосином различные предприятия Каракалпакстана и соседней Хорезмской области.

Деятельность «Игилик Газ» приносила высокую прибыль, поэтому предприятие охотно оказывало безвозмездную финансовую помощь различным регионам Каракалпакстана – на развитие спорта, поддержание экологии Арала, строительство социальных объектов.

Как обанкротить успешное предприятие

Возможно, именно потому, что СП «Игилик газ» получало от своей деятельности высокие доходы, им заинтересовались некие высокопоставленные лица, которые поставили перед собой цель его присвоить.

Сделать это было не так трудно. В 2013 году у СП закончилась лицензия на право оптовой торговли нефтепродуктами. Получить новую лицензию было вроде пустой формальностью, но чиновники под различными предлогами стали уклоняться от ее выдачи.

При этом лицензию на переработку нефтепродуктов предоставили тут же и без всяких ограничений, в результате чего до января 2017 года завод продолжал перерабатывать нефть и газоконденсат, накапливая готовую продукцию в хранилища.

Однако, не имея лицензии, предприятие эту продукцию продавать не имело права, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность перед поставщиками сырья, налогам и другим платежам более чем на 6 млрд сумов.

Деньги не нужны – нужен завод

Кредиторы, начиная с 2015 года, стали подавать на СП иски в хозяйственный суд Республики Каракалпакстан, а также в хозяйственный и гражданский суды Кунградского района.

В активе «Игилик газ» находилось 1700 тонн нефтепродуктов, имелись автотранспорт, гостиницы, столовая, квартиры и другие материальные средства, стоимость которых с лихвой покрывала образовавшиеся долги предприятия.

Именно на эту часть имущества согласно законодательству Узбекистана и должно было налагаться взыскание в первую очередь.

Но судоисполнители стали целенаправленно производить арест оборудования и других объектов производственного назначения.

Хотя в соответствии со статьей 60 Закона «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» на имущество такого характера арест должен налагаться в последнюю очередь.

Оценили за копейки, а директора запугали

Оценка арестованного имущества проводилась по явно заниженной схеме. Например, производственная линия, которая только за одну смену выпускала нефтепродуктов на 300 млн сумов, была оценена всего в 1 млрд сумов.

С этим произволом коллектив СП боролся в лице своего директора Тулабая Калмуратова, который подал множество жалоб и претензий.

Однако после аукционных торгов 31 марта на него было оказано такое давление, что в итоге он написал в судебный департамент заявление, в котором полностью отказался от всех ранее поданных за своей подписью обращений в правоохранительные органы.

И в тот же день письменно обратился с заявлением в адрес учредителя – компании «СтройТрансГаз-ойл прогресс» о своем увольнении «в связи с ухудшением здоровья».

В результате все имущество СП было приобретено только одним лицом – ДП «Qara Oy diyxanlari-Babur». Остальные претенденты к торгам демонстративно допущены не были.

При этом все лабораторное оборудование, железнодорожная ветка, 28 емкостей с насосной станцией, а также внутренние нефтепроводы перешли в собственность рейдера бесплатно.

Как утверждает российская сторона, в настоящее время ДП «Qara Oy diyxanlari-Babur» обратилось в Кабмин Узбекистана с заявлением на выдачу лицензий на право производства и реализации нефтепродуктов, которые, скорее всего, получит в ближайшее время.

Беспрецедентные соглашения, грабеж – тоже

Генеральный директор российской компании Раиса Стрелец пыталась спасти положение, подавая жалобы.

В общей сложности она написала больше десяти заявлений в различные инстанции, включая виртуальную приемную президента Узбекистана. Но в итоге ни одно из ее обращений не было надлежащим образом рассмотрено.

«Нам совершенно непонятно, как такой наглый рейдерский захват может происходить на фоне того, что в начале апреля главы наших братских государств заключили беспрецедентные соглашения об экономическом сотрудничестве», – возмущается Стрелец.

По ее мнению, беспрецедентный рейдерский захват СП «Игилик Газ» может серьезно смутить всех российских инвесторов.

Стрелец считает, что не нашла защиты законных прав ее компании у узбекских чиновников, в связи с чем намерена обратиться в правительство Российской Федерации.