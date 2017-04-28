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    • Узбекистан

    В Каракалпакстане задержали и морят голодом четверых протестантов

    Служба национальной безопасности Узбекистана арестовала на 15 суток в Нукусе, столице Каракалпакстана, прихожан евангельской церкви во время домашнего богослужения.

    В Узбекистане преследуют христиан-евангелистов; фото:
    В Узбекистане преследуют христиан-евангелистов; фото:

    19 апреля в столице Нукусе (Республика Каракалпакстан) по команде сотрудников СНБ были задержаны четверо каракалпаков-христиан. Трое прихожан церкви – Марат, Жолдас и Саламат пришли на службу домой к пастору небольшой евангельской домашней церкви Атамурату.

    По словам пастора Парахата,  который вынужден был переехать из Нукуса в Москву, но следит за происходящим на Родине, задержанных посадили на 15 суток, но в итоге обещали отпустить 5 мая.

    Наш источник утверждает: задержанные находятся в ужасных условиях, их пытают, морят голодом, не разрешают родным приносить передачи.

    Члены семей обеспокоены состоянием здоровья задержанных, но от комментариев отказались, чтобы не навредить близким.

    Облава в нукусском кафе

    Подобные задержания происходят регулярно. Все протестанты Узбекистана действуют в глубоком подполье и не могут чувствовать себя в безопасности.

    «Христиан евангельского направления не первый раз задерживают. В этом году была устроена облава во время собрания в нукусском кафе. Силовики устроили маски-шоу – зашли и всех положили на пол», – делится Парахат.

    Большинство задержанных оштрафованы на большие суммы.

    «Чтобы выплатить штраф в 200 долларов, прихожанке пришлось приехать на заработки в Москву – в Нукусе безработица, такие деньги очень сложно заработать», – утверждает пастор.

    Протестантам угрожают

    По его словам, в Каракалпакстане около 500 сторонников евангельской церкви, в том числе много преподавателей вузов. Их семьям систематически угрожают правоохранительные органы и мусульманские организации.

    Протестанты действуют в условиях строгой конспирации: службы проводятся по очереди в домах прихожан, а извещения о службе прихожане получают через мессенджеры. Инаковерующие опасаются и председателей махаллинских комитетов, обязанных докладывать о собраниях правоохранителям.

    Восемь процентов узбекистанцев – христиане

    По данным Американской правозащитной организации Open Doors («Открытые двери»), Узбекистан находится на 10-м месте по преследованию и нарушениям прав верующих.

    В стране запрещена деятельность протестантских церквей.

    88% населения Узбекистана – мусульмане-сунниты, 8% – христиане. Любая религиозная активность, кроме контролируемой государством мусульманской религиозной деятельности и деятельности приходов Русской православной церкви Московского патриархата, является в Узбекистане уголовным преступлением.

    Системным репрессиям подвергаются верующие местных национальностей, сменившие веру. Их увольняют с работы, отчисляют из учебных заведений, им грозят тюрьма и большие штрафы. Кроме того, муллы запрещают хоронить протестантов на мусульманских кладбищах и не допускают проведения христианских обрядов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан, Права человека в Узбекистане
    Теги: евангелисты Каракалпакстан свобода религии СНБ Узбекистан христианство
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