В Кашкадарье еще одна женщина задушила своего мужа

22-летня Мухаббат Омонова из кишлака Оккудук Чиракчинского района Кашкадарьинской области 26 марта задушила своего мужа Ахмада Эркинова.

Как рассказывают источники, знакомые с подробностями дела, Мухаббат задушила мужа полотенцем в результате семейной ссоры. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе Управления внутренних дел (УВД) Кашкадарьинской области.

По предварительным сведениям, Омонова напала на мужа, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и убила его примерно в 3 часа ночи 26 марта.

Представитель схода граждан махалли кишлака «Оккудук» в беседе с корреспондентом Ц-1 рассказал, что, по словам соседей, скончавшийся 24-летний Ахмад Эркинов постоянно скандалил с супругой.

«Жене надоели эти ежедневные скандалы, устраиваемые пьяным мужем. В конце концов ее терпение лопнуло, отчаявшись, она решилась на такой шаг. Женщину сразу забрали сотрудники внутренних дел. Сейчас изучают, причастны ли к этому убийству родственники Мухаббат», – сказал он.

Это не первый подобный случай в Кашкадарьинской области. 8 марта 18-летняя М. Нуруллаева, проживавшая в кишлаке Уртачил Китабского района, задушила своего мужа М. Кулмурадова, затянув на его шее провод.