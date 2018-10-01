В кишлаке Баяут Сырдарьинской области РУз есть вода!

У жителей махалли «Мукими», что в кишлаке Первый Баяут Баяутского района Сырдарьинской области, – праздник: им дали питьевую воду из Джизакской области.

Вода в Сырдарьинскую область Узбекистана пришла из Джизакской области благодаря строительству водовода «Заамин – Гулистан».

В кишлаке Баяут Баяутского района Сырдарьинской области, о котором Ц-1 писал не раз, описывая проблемы жителей, связанные с нехваткой питьевой воды, местные власти привели в порядок водопровод, находившийся на берегу канала: очистили его от мусора, забетонировали берега и установили прочный металлический кран.

Правда, до установки нескольких кранов на улицах кишлака дело пока не дошло, зато привели в порядок старую водонапорную башню: поставили в подвале новый мощный насос и установили современный электрический автомат.

Как утверждают местные жители, приятные изменения в их жизни произошли в конце сентября. Сельчане связывают их со сменой старого хокима района Ойбека Ашурматова на нового – Ульмаса Мадаминова, который уже занялся ремонтом трассы Баяут – Гулистан, остававшейся годами разбитой и непригодной для езды.

Во время чилли без воды – никуда

Ц-1 рассказывал этим летом о бедах жителей кишлака Первый Баяут Баяутского района.

В начале этого года все вроде бы начиналось хорошо. В июне в кишлаке начали проводить трубопровод для обеспечения жителей питьевой водой из Зааминского района Джизакской области.

Но случилась авария: экскаватор, выкапывающий траншею для прокладки новых полиэтиленовых труб, задел старую чугунную трубу, питавшую два крана, которые давали живительную влагу жителям семи улиц махалли «Мукими».

Из места повреждения старой трубы сочилась чистая вода, которая смешивалась с землей, образуя грязную лужицу.[/caption]

К счастью, водонапорная башня, куда поступает вода при помощи электронасоса, осталась нетронутой. Но ниточка воды из отверстия у подножия башни никак не могла напоить 1050 человек, живущих на семи улицах махалли.

При этом водонапорная башня работала только один час в день – с 18.00 до 19.00 часов.

Многие сельчане были готовы пить воду даже из протекающего рядом небольшого канала-арыка, но, по словам местных жителей, всю воду из него забирали фермеры, выращивающие рис, из махаллей «Бабаюрт» и «Мустакиллик».

Кроме того, по сильно обмелевшему арыку теперь почему-то текла очень грязная вода, которую пить невозможно, а часть русла вообще высохла.

И все это происходило в самое жаркое время года, которое в Узбекистане называют чилля (длится 40 дней – с 25 июня по 5 августа).