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    • Узбекистан

    В народной приемной президента РУз рекомендуют заняться нищенством

    32-летнему Джурабеку Юлдашеву из Кашкадарьи, попросившему в приемной президента в Ташкенте помощь на лечение, посоветовали… стать попрошайкой.

    Джурабек Юлдашев из Кашкадарьи искал в Ташенте помощи от властей; фото: Ц-1
    Джурабек Юлдашев из Кашкадарьи искал в Ташенте помощи от властей; фото: Ц-1

    Такой совет Джурабек Юлдашев услышал из уст одного из сотрудников народной приемной при Аппарате президента Узбекистана днем 18 января.

    Мужчина три дня подряд приходил в эту приемную. И, видимо, когда он вконец надоел, ему и порекомендовали заняться нищенством.

    Родителей нет, а дядя выгнал из дома

    Джурабек – человек непростой судьбы. Родители разошлись, когда ему было всего три месяца. Воспитание взяли на себя бабушка и дедушка. Но вскоре они умерли.

    И мальчик попал в семью своего дяди. Тот с раннего детства заставлял племянника выполнять самую тяжелую работу.

    А когда Юлдашев из-за серьезной болезни печени не смог более работать и приносить деньги в дом дяди, тот его просто выгнал на улицу.

    Хокимият Нишанского района Кашкадарьинской области пожалел сироту: предоставил ему в городе Талимаржане однокомнатную квартиру в качестве временного жилья.

    По словам Юлдашева, в местной больнице в 2016 году ему поставили диагноз: «начинающаяся стадия цирроза печени».

    Медсправка Юлдашева: «начинающаяся стадия цирроза печени»; фото: Ц-1
    Медсправка Юлдашева: «начинающаяся стадия цирроза печени»; фото: Ц-1

    Нужно всего 200 долларов

    Один профессор из Самарканда пообещал Джурабеку, что бесплатно даст ему в частном порядке нужные для лечения лекарства. Правда, при условии, если Юлдашев в течение шести месяцев будет соблюдать постельный режим с постоянным уходом.

    Но для этого требуется один миллион 700 тысяч сумов (чуть меньше 200 долларов).

    Но ни хокимият, ни махалля в этот раз Джурабеку помочь не смогли. Отчаявшись, парень отправился искать помощи в Ташкенте.

    Добрые люди посоветовали Юлдашеву обрести ночлег в просторной приемной Центра медицинской экстремальной помощи (бывшая 16-я горбольница).

    А ввиду отсутствия денег даже на автобус Джурабек по ташкентским организациям всюду ходил пешком.

    Помогли только случайные люди

    Юлдашев был даже в Кабинете министров Узбекистана. Там его попросили написать заявление и сообщили, что отправят письмо в хокимият Нишанского района. Но Джурабек уже несколько раз был в этом хокимияте, поэтому отказался от такой «помощи».

    Реально помогли парню только случайные люди и журналистка Малохат Эшанкулова, которая подобрала в народной приемной рыдающего от обиды Юлдашева.

    Журналистка привезла домой Джурабека, который не ел уже несколько дней, накормила, дала ему вместо тоненькой не по сезону ветровки теплую кожаную куртку своего мужа и заменила разорвавшиеся от путешествий по Ташкенту полусапожки.

    «Ужасно возмущена черствостью сотрудников народной приемной при Аппарате президента Узбекистана, которые могут для таких людей, как Юлдашев, в виде помощи дать только совет заняться нищенством!» – восклицает Эшанкулова.

    Как утверждает журналистка-правозащитница, в народной приемной при Аппарате президента находятся представители множества ведомств, в том числе и Минздрава. А Минздрав сейчас получает огромную гуманитарную помощь из разных зарубежных стран.

    «Неужели для несчастного Джурабека не нашлось даже малой толики от этой помощи?» – задается вопросом Эшанкулова.

    Источник:Ц-1
    Темы: Здоровье, Здравоохранение
    Теги: Здоровье Народная приемная президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев Социальная защита в Узбекистане
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