В народной приемной президента РУз рекомендуют заняться нищенством

32-летнему Джурабеку Юлдашеву из Кашкадарьи, попросившему в приемной президента в Ташкенте помощь на лечение, посоветовали… стать попрошайкой.

Такой совет Джурабек Юлдашев услышал из уст одного из сотрудников народной приемной при Аппарате президента Узбекистана днем 18 января.

Мужчина три дня подряд приходил в эту приемную. И, видимо, когда он вконец надоел, ему и порекомендовали заняться нищенством.

Родителей нет, а дядя выгнал из дома

Джурабек – человек непростой судьбы. Родители разошлись, когда ему было всего три месяца. Воспитание взяли на себя бабушка и дедушка. Но вскоре они умерли.

И мальчик попал в семью своего дяди. Тот с раннего детства заставлял племянника выполнять самую тяжелую работу.

А когда Юлдашев из-за серьезной болезни печени не смог более работать и приносить деньги в дом дяди, тот его просто выгнал на улицу.

Хокимият Нишанского района Кашкадарьинской области пожалел сироту: предоставил ему в городе Талимаржане однокомнатную квартиру в качестве временного жилья.

По словам Юлдашева, в местной больнице в 2016 году ему поставили диагноз: «начинающаяся стадия цирроза печени».

Нужно всего 200 долларов

Один профессор из Самарканда пообещал Джурабеку, что бесплатно даст ему в частном порядке нужные для лечения лекарства. Правда, при условии, если Юлдашев в течение шести месяцев будет соблюдать постельный режим с постоянным уходом.

Но для этого требуется один миллион 700 тысяч сумов (чуть меньше 200 долларов).

Но ни хокимият, ни махалля в этот раз Джурабеку помочь не смогли. Отчаявшись, парень отправился искать помощи в Ташкенте.

Добрые люди посоветовали Юлдашеву обрести ночлег в просторной приемной Центра медицинской экстремальной помощи (бывшая 16-я горбольница).

А ввиду отсутствия денег даже на автобус Джурабек по ташкентским организациям всюду ходил пешком.

Помогли только случайные люди

Юлдашев был даже в Кабинете министров Узбекистана. Там его попросили написать заявление и сообщили, что отправят письмо в хокимият Нишанского района. Но Джурабек уже несколько раз был в этом хокимияте, поэтому отказался от такой «помощи».

Реально помогли парню только случайные люди и журналистка Малохат Эшанкулова, которая подобрала в народной приемной рыдающего от обиды Юлдашева.

Журналистка привезла домой Джурабека, который не ел уже несколько дней, накормила, дала ему вместо тоненькой не по сезону ветровки теплую кожаную куртку своего мужа и заменила разорвавшиеся от путешествий по Ташкенту полусапожки.

«Ужасно возмущена черствостью сотрудников народной приемной при Аппарате президента Узбекистана, которые могут для таких людей, как Юлдашев, в виде помощи дать только совет заняться нищенством!» – восклицает Эшанкулова.

Как утверждает журналистка-правозащитница, в народной приемной при Аппарате президента находятся представители множества ведомств, в том числе и Минздрава. А Минздрав сейчас получает огромную гуманитарную помощь из разных зарубежных стран.

«Неужели для несчастного Джурабека не нашлось даже малой толики от этой помощи?» – задается вопросом Эшанкулова.