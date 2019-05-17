В Нукусе вырубают сад «Героя Узбекистана» Алланияза Утениязова

Алланияз Утениязов – легендарный каракалпакский учитель, своим трудолюбием заслуживший звание «Герой Узбекистана», оставил после себя много, в том числе сад, который сегодня вырубают…

На окраине Нукуса – столицы Каракалпакстана, вдоль большой дороги перед взглядом проезжающих предстает фруктовый сад – это сад Алланияза Утениязова, простого учителя, которого в народе называют не иначе, как кахарман (герой).

Но сегодня в саду царит грустная картина: срублено около двухсот плодовых деревьев. Высвободившаяся земля роздана 58 заявителям под индивидуальное строительство жилья.

Решение об этом было принято хокимом Нукуса Жалгасом Вапаевым 1 декабря 2016 года под № 01/12-1389. Как-никак территория «Саховат» еще в 2010 году была передана Нукусским районом на баланс столицы Каракалпакстана.

Вот глава города и распоряжается…

Позже прокуратура Нукуса опротестовала данное решение, а специально назначенная комиссия во главе с главным специалистом Управления по земельным ресурсам и государственному кадастру Республики Каракалпакстан Пулатом Абдуллаевым признала необоснованность выделения земельных участков.

На днях Каракалпакское телевидение показало видеосюжет, в котором свое слово о вырубке сада сказал заместитель хокима Нукуса Мадияр Ерниязов.

«Специальная группа организована, принимаются меры по сохранению оставшейся части сада, – говорил Ерниязов. – Установлен ряд лиц, срубивших сад и начавших индивидуальное строительство без разрешения хокимията. Но мы не можем найти тех, кто занимается самостроем».

«Сад остался без ухода, из-за этого люди сбрасывают там ракушки, камни, – продолжил замхокима. – Поэтому спецкомиссия решила принять сад на баланс города и организовать там сквер молодежи. Будут центры отдыха, сады, фонтан, ни одно дерево не будет срублено».

Учитель и труженник

Простой учитель английского языка одной из школ Нукусского района Каракалпакстана Алланияз Утениязов родился в 1936 году в Кегейлийском районе.

Еще со студенческих лет он отличался завидным трудолюбием.

На сборах хлопка, особенно после машинной уборки, Алланияз собирал так называемый «подбор» по 600–700 кило ежедневно.

«Помочь нуждающимся» – таким был девиз всей его жизни. Наверное, определенную роль тут сыграло письмо отца с фронта в июле 1943 года: «Будь человеком милосердным. По возможности помогай нуждающимся».

Отец не вернулся с войны, но Алланияз всю жизнь не забывал его наставления.

В течение своих 70 лет жизни простой учитель во время школьных каникул не отдыхал, а работал: он построил 42 жилых дома для нуждающихся одиноких людей, инвалидов и сирот.

Кроме того, Алланияз возвел две школы, одну библиотеку, два детских садика, два сельских фельдшерско-акушерских пункта, и все в тех местах, куда не доходили «руки и глаза» местных властей.

В 1999 году Утениязов организовал на 26,8 га фермерское хозяйство «Саховат», которым руководил до своей кончины в 2006 году.

На 15 га Алланияз посадил саженцы урюка, сливы, яблони.

Первый урожай он отдал детскому дому. И дальше обеспечение сирот свежими фруктами и овощами стало для учителя делом чести.

Государство оценило скромный и нужный труд Утениязова, наградив его орденом «Трудовой славы» и присвоив звание «Народный учитель Узбекистана», а в 2001 году он получил звание «Герой Узбекистана».

По сообщению сайта Uz.24, в 2015 году Алланияз Утениязов был занесен в список 20 самых известных людей Узбекистана.

Каракалпакстанцы помнят добрые дела соотечественника и, проезжая мимо сада, говорят: «Это сад Алланияза-кахармана».

Саламат Утениязов, внук Алланияза, в интервью Ц-1 говорит, что не согласен с мнением замхокима Нукуса.

«Сад никогда не оставался неухоженным. Как видите, междурядья после полива готовы к вспашке», – показывает он.

А владельцы появившихся на территории сада строений, по словам Саламата, все имеют решения горхокимията на руках. То есть замхокима Мадияр Ерниязов просто говорит неправду, что хокимият не давал разрешения на строительство частного жилья.